USA-Belgio, caos per i colori delle maglie. Pulisic incredulo: "Troppo strano. Non può succedere"

Una maglia bianca e rossa, come le strisce orizzontali della bandiera e pantaloncini blu, in rappresentanza degli Stati Uniti, mentre il Belgio ha indossato una t-shirt bianca con accenni di azzurro spento e richiami rosa. Più i pantaloncini bianchi. Risultato? Si sono registrate diverse lamentele riguardo a un "conflitto" tra i kit delle due squadre - il cosiddetto "kit clash". Christian Pulisic, stella degli USA e attaccante del Milan, è stato tra i diversi giocatori a dichiararlo. Una problematica che ha reso più difficile individuare i compagni di squadra. Sebbene questo non abbia, a detta sua, influito sulla sconfitta finale per 5-2 subita.

"Non è affatto una scusa perché entrambe le squadre hanno dovuto affrontarlo, ma è solo che... non può succedere", ha lamentato Pulisic nel post-partita. "È stato un po' strano. È difficile. Molte volte ricevi palla, alzi lo sguardo e non riesci davvero a mettere a fuoco qualcosa. Puoi basarti solo sul colore della maglia. Funziona così. E quando sono molto simili, diventa complicato".

Pulisic ha precisato di non essersi reso conto del problema finché tutti non hanno tolto le divise da riscaldamento pre-partita. "Siamo rimasti tutti un po' scioccati", ha ammesso. Un portavoce della Nazionale statunitense ha dichiarato a ESPN che prima della partita, in verità, è stato seguito un processo di analisi per verificare eventuali conflitti tra i colori delle divise di USA e Belgio. Questo includeva la selezione della maglia da parte del team di Mauricio Pochettino e la successiva richiesta alla formazione di Rudi Garcia di utilizzare la propria divisa non contrastante.

Le foto di entrambe le maglie sono state poi inviate agli arbitri, con tanto di riunione di coordinamento in cui le divise sono state visionate. In seguito, gli ufficiali di gara le hanno controllate nuovamente il giorno della partita e in nessun momento della partita hanno convenuto ci fosse un conflitto cromatico per le maglie adottate dalle rispettive squadre.