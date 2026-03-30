Alvini: "Allora non ero pronto per la A, oggi la voglio col Frosinone. E con i capelli in ordine"

"L’Alvini che è arrivato in Serie A non era pronto per quel salto, ma oggi sì: e voglio rivivere quei momenti col Frosinone": così, in un'intervista esclusiva rilasciata a Cronache di Spogliatoio, il tecnico del Frosinone Massimiliano Alvini, che con i ciociari è in piena corsa anche per la promozione diretta in Serie A. Lo dicono i numeri, come ha ricordato recentemente capitan Ilario Monterisi a TuttoMercatoWeb.com.

Il tecnico di Fucecchio è poi tornato sul suo passato: "Forse all’epoca avevo bisogno di fare ancora un percorso in B, avevo tanta emozione, ma quei momenti ora voglio riviverli. Me lo sono messo in testa dal primo giorno: il mio unico obiettivo è la promozione in A, che è l’unica cosa che mi manca in carriera ed è quello che vuole questo Frosinone. La scaramanzia? In spogliatoio non esiste, ho smesso di essere scaramantico quando sono arrivato in Serie A. Una volta ci badavo tanto, oggi c’è solo studio e osservazione costante. C’è solo una cosa che mi è rimasta. Quale? I capelli: quando vado in panchina devono essere in ordine".

E chissà che i capelli in ordine non diventino quel marchio di fabbrica che permetta ai ciociari di tornare in quella categoria persa ormai due stagioni fa. La ripresa del campionato, tra Pasqua e Pasquetta, darà nuove indicazioni circa il futuro della stagione cadetta.