Napoli, Buongiorno: "Tristezza dopo la Nazionale, ma testa subito a questa partita"
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Il difensore del Napoli Alessandro Buongiorno ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro il Milan valido per la 31^ giornata di Serie A.
Come stai e come sta la squadra?
"Appena rientrati c'era molta tristezza, ma sapevamo di doverci concentrare sulla partita di oggi che era molto importante e l'abbiamo preparata al massimo".
Come si batte il Milan?
"Non sarà facile, ci saranno tanti duelli che dovremo cercare di vincere e dovremo cercare di mantenere iul controllo del gioco".
Sfida ancora importante per lo scudetto?
"Per noi rimane una partita importantissima, che ci permetterebbe di andare al secondo posto e la consideriamo tale".
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