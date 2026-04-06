Napoli, Buongiorno: "Tristezza dopo la Nazionale, ma testa subito a questa partita"

Il difensore del Napoli Alessandro Buongiorno ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro il Milan valido per la 31^ giornata di Serie A.

Come stai e come sta la squadra?

"Appena rientrati c'era molta tristezza, ma sapevamo di doverci concentrare sulla partita di oggi che era molto importante e l'abbiamo preparata al massimo".

Come si batte il Milan?

"Non sarà facile, ci saranno tanti duelli che dovremo cercare di vincere e dovremo cercare di mantenere iul controllo del gioco".

Sfida ancora importante per lo scudetto?

"Per noi rimane una partita importantissima, che ci permetterebbe di andare al secondo posto e la consideriamo tale".