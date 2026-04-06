Juventus, McKennie: "Contano vittoria e classifica. Io out a Bergamo? Tutti sono importanti"

Weston McKennie, esterno di centrocampo della Juventus, ha commentato così ai microfoni di Sky Sport la vittoria per 2-0 con suo gol contro il Genoa: "La cosa più importante sono i 3 punti e il fatto di aver fatto un balzo in avanti in classifica. Ho fatto gol, ma quello che conta è che la squadra abbia vinto".

A Bergamo non ci sarà perché è stato ammonito ed era diffidato.

"Non ci sarò, ma sono con la squadra sempre. Tutti i giocatori sono importanti e danno la loro disponibilità, andremo a Bergamo per fare 3 punti".