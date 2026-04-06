Juventus, McKennie: "Contano vittoria e classifica. Io out a Bergamo? Tutti sono importanti"
TUTTO mercato WEB
Weston McKennie, esterno di centrocampo della Juventus, ha commentato così ai microfoni di Sky Sport la vittoria per 2-0 con suo gol contro il Genoa: "La cosa più importante sono i 3 punti e il fatto di aver fatto un balzo in avanti in classifica. Ho fatto gol, ma quello che conta è che la squadra abbia vinto".
A Bergamo non ci sarà perché è stato ammonito ed era diffidato.
"Non ci sarò, ma sono con la squadra sempre. Tutti i giocatori sono importanti e danno la loro disponibilità, andremo a Bergamo per fare 3 punti".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris In FIGC serve un commissario straordinario molto più di un nuovo presidente federale. Antonio Conte ha superato la tempesta col Napoli e ha subito lanciato la sua candidatura da CT
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Conte: "Nazionale? Un anno fa si parlava di Juve. Ma fossi il presidente mi prenderei in considerazione"
Milan, l'obiettivo per la difesa è Gila ma la Lazio spara alto, in attacco occhi su Retegui e Castro
Napoli, la priorità è andare avanti con Conte. Fabregas, Italiano e Farioli le eventuali alternative
Serie A
Serie B
Carrarese, Calabro: "Essere accostato a Italiano è un complimento enorme. La realtà dice che possiamo guardare in alto"
Serie C
Pronostici
Calcio femminile