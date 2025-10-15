Okoye torna disponibile per l'Udinese dopo la squalifica, Turci: "Vedremo un uomo nuovo"

L'ex portiere Luigi Turci, che in carriera ha vestito le maglie sia dell'Udinese che della Cremonese - prossime avversarie alla ripresa della Serie A - è stato intervistato dall'edizione di oggi del Messaggero Veneto per approfondire alcune tematiche legate alle due squadre e all'incontro.

Turci parte dal ritorno di Maduka Okoye tra i giocatori a disposizione di mister Runjaic per la sua Udinese: "Credo che rivedremo innanzitutto un uomo nuovo, avrà voglia di recuperare la credibilità nei confronti di tutto l'ambiente. Sono curioso anche io di rivederlo all'opera. Gli mancherà abitudine alla partita, ma almeno all'inizio compenserà con entusiasmo e attenzione. Credo che Runjaic punterà ancora su di lui, è sempre stato il titolare e Sava non ha brillato".

L'Udinese ha anche Nunziante, un giovane in rampa di lancio: "Lo conosco bene, lo avevano valutato tantissime squadre. L'Udinese con lui ci ha visto lungo". In difesa della porta della Cremonese, invece, Audero: "Con Emil ho lavorato alla Sampdoria, a Palermo ha avuto fortune alterne mentre a Como è stato un po' messo da parte".