Coppa Italia Lega Pro, cambia la data di Renate-Juventus Next Gen
TUTTO mercato WEB
Cambia la data della sfida fra Renate e Juventus Next Gen, gara valida per il secondo turno eliminatorio dei Coppa Italia Lega Pro. Inizialmente programmata per martedì 28 ottobre, la gara è slittata al giorno dopo. Di seguito la nota del Renate:
La gara contro la Juventus Next Gen, valevole per il secondo turno eliminatorio della Coppa Italia di Lega Pro, ed originariamente in programma martedì 28 ottobre, è stata spostata a mercoledì 29 ottobre 2025, con fischio d'inizio alle ore 15:00 presso lo Stadio "Mino Favini" di Meda.
Articoli correlati
Altre notizie Serie C
Editoriale di Fabrizio Biasin Le iperboli su Pio, le cantonate su Donnarumma, l’insegnamento di Gattuso, la missione di Tudor, gli esempi Bremer e Leao, la benedizione Baldini. E le voci australiane su Milan-Como
Le più lette
2 Le iperboli su Pio, le cantonate su Donnarumma, l’insegnamento di Gattuso, la missione di Tudor, gli esempi Bremer e Leao, la benedizione Baldini. E le voci australiane su Milan-Como
Ora in radio
13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile