TMW Radio Paganini: "Juve, serve un segnale forte. Rinnovi subito con Yildiz"

A intervenire in diretta a TMW Radio, nel corso di Maracanà, è stato il giornalista Paolo Paganini. Che ha analizzato il momento in casa Juve: "Paradossalmente Tudor come punti sta ricalcando il cammino di Motta. E l'infortunio di Bremer pesa, anche se non come lo scorso anno, visto che rimase fuori tutto l'anno. Paghi però un mercato insufficiente, soprattutto in due settori, centrocampo e laterale destro. Mancano queste due pedine. In attacco poi non c'è stato il salto di qualità. Ora la croce viene data addosso solo a Tudor, ma le responsabilità sono a monte di una campagna acquisti insufficiente. Rischia? Ricordiamoci che Tudor, finito il campionato, gli avevano dato il benservito.

Improvvisamente, perchè non è stato trovato un sostituto all'altezza, è rimasto. Il segnale forte che deve dare la società è il rinnovo di Yildiz, perché dopo il caso Vlahovic non può permettersi di arrivare alla stessa situazione. Perché dietro al turco ci sono club importanti. La società deve dare un segnale forte chiudendo subito col suo rinnovo. Ricordiamoci cosa è successo a Napoli con Kvaratskhelia, è una situazione molto simile. Deve convocare Yildiz e allungare il contratto e adeguarlo. Devi mettere Yildiz al pari degli altri giocatori forti, e la Juve per il blasone che ha non può arrivare alla stessa situazione di Vlahovic, o rischia grosso".