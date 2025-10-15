Milan, allarme Pulisic: infortunio con gli USA. Il ct: "Ha sentito qualcosa al bicipite femorale"

Tegola pesante per il Milan nella notte, con Christian Pulisic che ha riportato un infortunio durante l'amichevole tra Stati Uniti e Australia. L’attaccante statunitense è infatti stato costretto ad abbandonare il campo intorno al 30’ minuto del primo tempo a causa di un problema muscolare.

A confermare la notizia è stato il commissario tecnico degli USA, Mauricio Pochettino, nel post partita: “Credo che abbia sentito qualcosa al bicipite femorale. Ma domani volerà in Italia, stasera lo valuteremo e vedremo. Al momento non possiamo dire nulla con certezza".

Le condizioni di Pulisic verranno quindi monitorate nelle prossime ore, ma la sua presenza nel match di campionato contro la Fiorentina, in programma nel weekend, è attualmente in forte dubbio. Una potenziale assenza pesante per Massimiliano Allegri, che dovrà rinunciare anche a Alexis Saelemaekers, anch'egli infortunatosi nel ritiro con il Belgio, e alle prese anche con gli acciacchi fisici di Pervis Estupinan.