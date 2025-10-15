L'Inter ha approvato il bilancio per il 2024-2025: utile di 35 milioni, ricavi record per la Serie A

L'Inter ha approvato i risultati finanziari della stagione 2024-2025 e ha comunicato quanto segue sul proprio sito ufficiale:

"L’Assemblea degli Azionisti di F.C. Internazionale Milano S.p.A. ha approvato il bilancio per l’anno fiscale 2024/25 nel corso dell’incontro che si è tenuto oggi in modalità telematica alla presenza del Presidente e CEO Giuseppe Marotta e del top management nerazzurro.

ULTERIORE AUMENTO DEI RICAVI E PRIMA CHIUSURA IN UTILE IN 15 ANNI, A DIMOSTRAZIONE DI UNA FORTE DISCIPLINA FINANZIARIA

Il bilancio chiuso al 30 giugno 2025 evidenzia ricavi in crescita e pari a 567M, il valore più alto di sempre e record per la Serie A al netto del player trading. Questo risultato è dovuto ad un incremento degli introiti dalle competizioni domestiche ed europee, oltre alla partecipazione alla prima edizione della Fifa Club World Cup. Parallelamente si è registrata una crescita organica del fatturato commerciale da sponsorizzazioni e da matchday.

I risultati dell’anno fiscale evidenziano un utile netto di 35,4M, da confrontare alla perdita di 35,7M dell’anno fiscale precedente, con un aumento netto del valore della produzione pari a 70M.

I costi della produzione hanno subito un aumento fisiologico del 3,8%, pari a circa 18M, per un totale di 482M.

RIMBORSO DELLE OBBLIGAZIONI E NUOVO FINANZIAMENTO A SOSTEGNO DELLA STABILITÀ A LUNGO TERMINE

Con riferimento agli oneri finanziari del Gruppo, si evidenzia che nel corso dell’anno fiscale in oggetto è avvenuto il rimborso anticipato totale delle precedenti obbligazioni senior garantite di Inter Media and Communication S.p.A.. Successivamente, Inter ha ottenuto un finanziamento a lungo termine per 350M, il quale ha ricevuto un rating di credito "investment grade". Rispetto al precedente bond, l'importo inferiore e il costo del capitale più contenuto ottenuti per il collocamento privato rappresentano un ulteriore passo nell'impegno del Club per il successo a lungo termine e la stabilità finanziaria, rafforzando lo sviluppo della Società dentro e fuori dal campo".