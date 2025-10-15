Giornata storta per i terzi portieri delle big: ko anche Pinsoglio in casa Juventus
Brutte notizie per Carlo Pinsoglio. Il terzo portiere della Juventus, fa sapere il club bianconero con un comunicato stampa diramato attraverso i suoi canali ufficiali, in seguito a un problema accusato durante l'allenamento di ieri, questo pomeriggio è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J|medical. G
li esami strumentali hanno evidenziato una lesione di medio – alto grado del gemello mediale della gamba sinistra. Tra due settimane sarà sottoposto a nuovi controlli per definire con esattezza i tempi di recupero, che a questo punto saranno abbastanza lunghi.
Dopo l'Inter, che nella giornata di oggi ha comunicato l'infortunio occorso a Raffaele Di Gennaro, anche la Juventus perde così il suo terzo portiere almeno per un po'.