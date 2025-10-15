Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Inter in Albania per conquistare gli ottavi. Il programma della Women's Europa Cup

Inter in Albania per conquistare gli ottavi. Il programma della Women's Europa CupTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Oggi alle 09:49Calcio femminile
Tommaso Maschio

Questo pomeriggio, alle ore 18:00, l’Inter scenderà in campo in casa del Vllaznia per il ritorno del secondo turno di Women’s Europa Cup. Una gara che difficilmente regalerà sorprese dopo il 7-0 dell’andata a favore della squadra di Piovani che ha un piede e mezzo negli ottavi di finale i cui sorteggi si terranno il prossimo 17 ottobre.

Di seguito i risultati, le marcatrici e il programma completo:
Secondo turno qualificazione Women’s Europa Cup
Ritorno
Domenica 12 ottobre
Dinamo-BSUPC - Mura 2-1
7' Artishevskaya (D), 22' Kapysha (D), 63' Milovic (M)
Mercoledì 15 ottobre
Spartak Subotica - Breidablik (17:00)
Vllaznia - Inter (18:00)
Fortuna Hjorring - Vorskla Poltava (18:00)
Nordsjælland - Gintra (18:00)
Rosengård - Sporting CP (19:00)
Slovácko - Eintracht Francoforte (19:00)
Austria Vienna - Slavia Praga (19:45)
Glasgow City - HB Køge (20:35)
Braga - Anderlecht (21:00)
Giovedì 16 ottobre
Ferencváros - Sparta Praga (14:00)
Katowice - Häcken (18:00)
SFK 2000 Sarajevo - Young Boys Frauen (18:00)
Brann - Hammarby (18:00)
Ajax – Grasshoppers (19:30)
PSV Eindhoven - FC Minsk (orario da confermare) - Per motivi organizzativi, l’incontro si disputerà in gara unica su campo neutro.

Andata
Gintra – Nordsjælland 1-0
58’ Spenazzatto
Häcken – Katowice 4-0
71’, 81’ e 85’ Sampaio, 83’ Nystrom
Hammarby – Brann 4-1
43’ Hasund (H), 55’, 56’ e 66’ Wangerheim (H), 78’ Davidson (B)
Sporting CP – Rosengård 3-0
39’ Haugen, 60’ Santiago, 90'+5' Bonsegundo
Young Boys Frauen - SFK 2000 Sarajevo 2-0
29’ Frey, 83’ Chalatsogianni
Slavia Praga - Austria Vienna 2-1
10’ Cvrckova (S), 70’ Moravkova (S), 90’ Strode (A)
Inter – Vllaznia 7-0 (in corso)
14’ aut Bajaktari, 23’ e 41’ Wullaert, 31’ Detruyer, 57’ Bugeja, 72’ e 86’ Polli
Mura – Dinamo Minsk 2-0
15’ Vilcnik, 27’ Dolinar
Vorskla Poltava - Fortuna Hjorring 1-1
24’ Kravchuk (V), 31’ Dyrehauge (F)
HB Koge - Glasgow City 2-1
32’ Gejl (K), 41’ Anderson (G), 60’ Garcia (K)
Sparta Praga – Ferencváros 0-0
Grasshoppers – Ajax 0-0
Eintracht Francoforte – Slovácko 4-0
3’ rig. Senss, 15’ Freigang, 80’ Luhrssen, 82’ aut. Zelenkova
Anderlecht – Braga 1-1
42’ Van de Ven (B), 59’ Delabre (A)
Breidablik - Spartak Subotica  4-0
8’ Thorvaldsdottir, 11’ e79’ Albertsdottir, 90’ Sigurdardottir

Ottavi di finale
Sorteggio: 17 ottobre, Nyon 
Andata: 11/12 novembre
Ritorno: 19/20 novembre
Quarti di finale
Sorteggio: 17 ottobre, Nyon 
Andata: 11/12 febbraio
Ritorno: 18/19 febbraio
Semifinali
Sorteggio: 17 ottobre, Nyon 
Andata: 24/25 marzo
Ritorno: 1/2 aprile
Finale (andata e ritorno)
Sorteggio (da decidere la squadra di casa nelle gare di andata e ritorno): 17 ottobre, Nyon 
Andata: 25 o 26 aprile
Ritorno: 2 o 3 maggio

Articoli correlati
Ospitaletto, Musso: "Tunjov un'occasione. A gennaio ci faremo trovare pronti" Ospitaletto, Musso: "Tunjov un'occasione. A gennaio ci faremo trovare pronti"
"Ho sempre pensato di essere un buon presidente": Figo criptico, tutte le ipotesi... "Ho sempre pensato di essere un buon presidente": Figo criptico, tutte le ipotesi per il futuro
Retegui, meglio da quando è in Arabia. Solo la Serie A ha perso il suo capocannoniere... Retegui, meglio da quando è in Arabia. Solo la Serie A ha perso il suo capocannoniere
Altre notizie Calcio femminile
Inter in Albania per conquistare gli ottavi. Il programma della Women's Europa Cup... Inter in Albania per conquistare gli ottavi. Il programma della Women's Europa Cup
Altra sfida iberica per la Roma: c'è il Barça. Il programma della Women's Champions... Altra sfida iberica per la Roma: c'è il Barça. Il programma della Women's Champions League
Serie A e Champions, Juve Women conta sulla star Walti Serie A e Champions, Juve Women conta sulla star Walti
Domani Roma-Barcellona, le convocate: out Giugliano, Di Guglielmo e Pajor Domani Roma-Barcellona, le convocate: out Giugliano, Di Guglielmo e Pajor
Roma, Haavi: "Affrontare le big europee è uno stimolo. Non vedo l'ora di giocarle"... Roma, Haavi: "Affrontare le big europee è uno stimolo. Non vedo l'ora di giocarle"
Juventus, Walti: "Vogliamo vincere in Italia e dare fastidio alle grandi in Europa"... Juventus, Walti: "Vogliamo vincere in Italia e dare fastidio alle grandi in Europa"
Roma, Rossettini: "Barça? Se fosse impossibile non ci presenteremmo. Calcio è imprevedibile"... Roma, Rossettini: "Barça? Se fosse impossibile non ci presenteremmo. Calcio è imprevedibile"
Roma Femminile, Greggi: "Con il Barcellona si vince insieme: titolari, subentranti... Roma Femminile, Greggi: "Con il Barcellona si vince insieme: titolari, subentranti e tifosi"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Le iperboli su Pio, le cantonate su Donnarumma, l’insegnamento di Gattuso, la missione di Tudor, gli esempi Bremer e Leao, la benedizione Baldini. E le voci australiane su Milan-Como
Le più lette
1 Le iperboli su Pio, le cantonate su Donnarumma, l’insegnamento di Gattuso, la missione di Tudor, gli esempi Bremer e Leao, la benedizione Baldini. E le voci australiane su Milan-Como
2 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 14 ottobre
3 Milan, allarme Pulisic: infortunio con gli USA. Il ct: "Ha sentito qualcosa al bicipite femorale"
4 L'ex André Silva: "Al Milan la grandezza. Donnarumma a 18 anni gestiva già tanta pressione"
5 La Juventus valuterà l'infortunio di Bremer. L'idea è prendere un altro esterno
Ora in radio
Editoriale 11:05Editoriale live!
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:35Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:05Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Primo piano
Immagine top news n.0 Gattuso e... l'ingegnere nucleare. Da oggi si guarda oltre in attesa del 21 novembre
Immagine top news n.1 Mateo Retegui è il simbolo della nuova Italia di Gattuso. Il confronto dei numeri con Spalletti
Immagine top news n.2 Milan, allarme Pulisic: infortunio con gli USA. Il ct: "Ha sentito qualcosa al bicipite femorale"
Immagine top news n.3 Il Mondiale inizia a prendere forma: altre 6 qualificate. E c'è la prima europea
Immagine top news n.4 Gattuso: "Se non ci qualificheremo al Mondiale mi trasferirò molto lontano dall'Italia..."
Immagine top news n.5 L'Italia ai play-off, ecco il quadro a due turni dalla fine. Pericolo Svezia in semifinale
Immagine top news n.6 Italia-Israele 3-0, le pagelle: secondo posto e play-off blindati con portiere e centravanti
Immagine top news n.7 Deve esserci due senza tre! Retegui show, 3-0 a Israele e Italia certa dei play-off
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Due manifestazioni e una partita: così Udine si prepara a vivere la giornata di oggi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come reagirà la Juventus all'emergenza nerissima in difesa dopo il ko di Bremer
Immagine news podcast n.2 Dopo Hojlund e McTominay, un altro colpo dallo United per il Napoli a gennaio?
Immagine news podcast n.3 L'Inter sta già guardando al dopo Sommer. Col pararigori da record del Friburgo
Immagine news podcast n.4 Sir Jim Ratcliffe ha preso la decisione più difficile sul futuro di Amorim
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Ospitaletto, Musso: "Tunjov un'occasione. A gennaio ci faremo trovare pronti"
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve, senza Bremer quale difesa per Tudor? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 L'ex arbitro Paparesta: "Necessario un organo terzo per garantire piena autonomia degli arbitri"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il Napoli alla carica per Juanlu: a gennaio nuova offensiva per il difensore del Siviglia
Immagine news Serie A n.2 Il Bologna lavora sottotraccia sui rinnovi: Freuler e Skorupski pronti a firmare fino al 2028
Immagine news Serie A n.3 Juventus senza Bremer, Galia: "Fiducia in Rugani. Yildiz mi ricorda molto Del Piero"
Immagine news Serie A n.4 Hellas Verona, Harroui di rientro dall'infortunio al crociato: "Sto bene e ho voglia di tornare"
Immagine news Serie A n.5 L'infortunio di Pulisic scoperchia il vaso di Pandora: Leao non si può più nascondere
Immagine news Serie A n.6 Lo scopritore di Openda: "Alla Juve non per stare in panchina. Ha bisogno di tempo"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Empoli-Dionisi, ci siamo! Oggi il giorno della risoluzione del tecnico con il Palermo
Immagine news Serie B n.2 Modena, otto anni fa lo sfratto dal Braglia e poi il fallimento. Oggi il primo posto in B
Immagine news Serie B n.3 Iachini: "Palermo, c'è tutto per centrare la Serie A. Per sempre legato ai rosanero"
Immagine news Serie B n.4 Monza, tegola dalle Nazionali per Bianco: Agustin Alvarez fuori per almeno un mese
Immagine news Serie B n.5 Lo stop nel momento migliore: Pafundi alza bandiera bianca. E Donati deve rivedere i piani
Immagine news Serie B n.6 A Palermo già superata quota 30mila presenti contro il Modena. Si va verso un nuovo record
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ospitaletto, Musso: "Tunjov un'occasione. A gennaio ci faremo trovare pronti"
Immagine news Serie C n.2 Perugia, contro Pineto e Livorno si deciderà il futuro di Braglia e Meluso
Immagine news Serie C n.3 Cambia il vento in casa Triestina. Il club paga gli stipendi prima della scadenza
Immagine news Serie C n.4 Benevento, sirene dalla Serie B per Saio: il difensore finisce nel mirino dello Spezia
Immagine news Serie C n.5 Verso Catania-Salernitana, il ds Pastore: "Provare a vincere per ridurre il gap in classifica"
Immagine news Serie C n.6 Al Giugliano può arrivare il terzo tecnico stagionale. Cudini si gioca tutto col Latina
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter in Albania per conquistare gli ottavi. Il programma della Women's Europa Cup
Immagine news Calcio femminile n.2 Altra sfida iberica per la Roma: c'è il Barça. Il programma della Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A e Champions, Juve Women conta sulla star Walti
Immagine news Calcio femminile n.4 Domani Roma-Barcellona, le convocate: out Giugliano, Di Guglielmo e Pajor
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma, Haavi: "Affrontare le big europee è uno stimolo. Non vedo l'ora di giocarle"
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus, Walti: "Vogliamo vincere in Italia e dare fastidio alle grandi in Europa"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Blindato il secondo posto ma c’è da festeggiare?