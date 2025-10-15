Inter, incassi record da San Siro: 98,8 milioni in una stagione, al livello delle big

Il "vecchio San Siro" porta un nuovo record con l'Inter. Perché tra le pieghe del bilancio approvato oggi si può notare come i ricavi da gare e gli abbonamenti siano cresciuti enormemente tra una stagione e l'altra. Nel 2024-25 sono stati rispettivamente da 67,3 milioni e 31,5, in netto aumento rispetto ai 45,6 e 25,2 della annata precedente. Ci sono due sold out di San Siro in più, in Champions League, ma la forbice è di 28 milioni.

Il totale è quindi di 98,8 milioni di euro. Una cifra alta che può essere migliorata solamente con un indotto dovuto al "nuovo" San Siro, perché dal punto di vista degli incassi del giorno partita siamo probabilmente al massimo possibile.

Queste le parole utilizzate dal bilancio interista per spiegare l'aumento del fatturato. "I “Ricavi da gare” e “Abbonamenti”, evidenziano un sensibile incremento direttamente correlato all’aumento del listino prezzi di riferimento rispetto alla precedente stagione sportiva, e al maggior numero di titoli di accesso venduti in conseguenza delle migliori performance sportive della Prima Squadra maschile in tutte le competizioni nazionali ed europee in cui è stata impegnata, rispetto allo scorso esercizio in cui era stata eliminata agli ottavi di finale sia nella UEFA Champions League e sia nella Coppa Italia".