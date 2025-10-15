Bari, buone notizie dall'infermeria per Caserta: il centrale Nikolaou torna in gruppo

Buone notizie per il tecnico Fabio Caserta, che attende ancora il rientro dei nazionali Dorval e Mavraj, dall'infermeria. Il difensore centrale Dimitrios Nikolaou è infatti tornare a lavorare in gruppo e sarà dunque a disposizione per la sfida contro la Reggiana di sabato prossimo. Ancora a parte invece il capitano Francesco Vicari. Questo il report che il Bari ha pubblicato sui propri canali ufficiali in vista della trasferta in Emilia:

"Quarta seduta di lavoro per il gruppo biancorosso nella marcia di avvicinamento alla sfida contro la Reggiana guidata da mister Dionigi in programma sul terreno del 'Mapei Stadium - Città del Tricolore' sabato 18 ottobre a partire dalle ore 15:00.

Questa mattina, dopo un approfondito prologo in sala video, i biancorossi si sono allenati sul terreno dell'Antistadio incentrando il lavoro di giornata su esercitazioni tattiche a tutto campo finalizzate allo sviluppo dell'azione offensiva finalizzata alle conclusioni a rete. Regolarmente in gruppo Dimitrios Nikolaou, tabella di lavoro differenziato per Francesco Vicari; assenti i nazionali Dorval e Mavraj.

Per domani è in programma una seduta di allenamento mattutino, quindi, nel primo pomeriggio, la partenza alla volta dell'Emilia Romagna".