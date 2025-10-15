L'infortunio di Pulisic scoperchia il vaso di Pandora: Leao non si può più nascondere

“Credo che abbia sentito qualcosa al bicipite femorale. Ma domani volerà in Italia, stasera lo valuteremo e vedremo. Al momento non possiamo dire nulla con certezza". Le parole di Mauricio Pochettino, commissario tecnico degli Stati Uniti, fanno suonare un bel campanello d'allarme in casa Milan. Perché Massimiliano Allegri si troverà, eventualmente, senza il proprio cannoniere principe, dovendo correre ai ripari per le prossime gare. Certo, si può eccepire che una soluzione in casa ce l'abbia già, peraltro formalmente con più valore rispetto a tutti gli altri.

Perché Rafael Leao, almeno sulla carta, varrebbe circa 70-75 milioni. Poi però è da troppo tempo che è chiuso nel proprio guscio, senza riuscire a uscirne. Solo 65 minuti finora fra Serie A e Coppa Italia, con 3 presenze, anche a causa di un infortunio che lo ha condizionato. Rispedito a casa dalla Nazionale portoghese proprio per questo motivo, si è presentato due giorni fa a Milanello per cercare di ritrovare la migliore forma fisica.

Senza Pulisic però non si può più nascondere. Viene scoperchiato un vaso di Pandora che lo metterà nella necessità di fare la differenza. O almeno provarci, perché è difficile immaginare un Milan che non si può affidare al giocatore più pagato dell'intera rosa.