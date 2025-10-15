Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Italia, c'è fiducia in vista dei playoff? Il parere degli opinionisti

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:15
TMWRadio Redazione

Con la vittoria per 3-0 su Israele, l'Italia di Gattuso si è matematicamente portata a casa il secondo posto nel girone dietro alla Norvegia e anche il pass per i playoff per il Mondiale. Ma quali reali chance abbiamo? Ecco il parere degli opinionisti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Ci dobbiamo andare al Mondiale, sperando di ritrovare a marzo quella freschezza vista finora. Ieri abbiamo visto che abbiamo sofferto, appena troviamo una squadra strutturata emergono le caratteristiche di una squadra dove ci sono ottimi calciatori ma non marcatori implacabili. Abbiamo sofferto, ma è stata una nazionale umile. Quando si alzerà il livello speriamo che l'Italia ci arrivi con questo timore".

Enrico Currò: "Ho buone sensazioni, perchè Rino Gattuso è un allenatore molto concreto, e ha fatto le cose di sostanza. Quando parla, dice le cose come stanno. Ha detto che c'è del lavoro da fare, e gran parte di questo lavoro riguarda la difesa. I giocatori non sono più abituati a chiudersi, ma devono tornare a fare questo. Quando vieni attaccato, come ti capiterà, devi essere in grado di difendere come una volta. A me non sembra ancora pronta difensivamente, ma non te lo puoi permettere e devi allenare certi particolari. Sono fiducioso però. E poi c'è l'aspetto della non presunzione".

Paolo Pacchioni: "16 gol in quattro partite sono un buon viatico. Ora bisognerà misurare la crescita dell'Italia anche con avversari più forti. Gattuso ha portato una bella mentalità, è una squadra seria, che approccia sempre in modo attento. La concretezza e l'umiltà si vedono. E' una buona cosa che si segni e che lo faccia con continuità l'attaccante. Sono ragazzi che mettono in campo grinta, applicazione. Va migliorata la fase difensiva e il ritmo e la qualità di gioco".

Pasquale Luiso: "Sì, non possiamo non andare ai Mondiali. Il calcio è strano, ma siamo superiori alle Nazionali che potremo incontrare. Se usciamo contro Galles, Romania...".

Enzo Bucchioni: "Gattuso ha reso più leggera questa Nazionale. Sono fiducioso. C'è un'energia diversa".

Roberto Breda: "A me piace da tanto Pio Esposito. Ha tutto per essere un giocatore vero. Camarda è forte ma deve continuare a giocare, per costruire certezze che solo il campo ti dà. Devono diventare protagonisti in squadre vere. Pio Esposito deve diventare titolare nell'Inter".

