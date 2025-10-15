Gattuso e... l'ingegnere nucleare. Da oggi si guarda oltre in attesa del 21 novembre

Da oggi è possibile guardare oltre. Si possono iniziare a valutare le sedi per i play-off di marzo visto che la semifinale sarà certamente in casa e l'eventuale finale chissà. Lo deciderà il sorteggio. L'Italia che fino a ieri scacciava l'idea di iniziare a pensare ai play-off grazie al 3-0 contro Israele è adesso certa della seconda posizione nel gruppo I. Quasi impossibile andare oltre, servirebbe un passo falso della Norvegia in casa contro l'Estonia oltre a due vittorie a novembre. Complicatissimo. E allora meglio pensare a quel che ci aspetterà poi, al mese di marzo quando avremo il compito di non fallire l'accesso al terzo Mondiale consecutivo: "Ci promette che non sottovaluterete nessuno come invece capitato negli ultimi play-off?", è stato chiesto in conferenza stampa al commissario tecnico che ha risposto così: "Come si fa a sottovalutare? Il calcio è cambiato, non possiamo permetterci di sottovalutare nessuno".

Gattuso adesso può iniziare a pensare a quali saranno le possibili sfidanti per la semifinale. Al momento, una tra Galles, Romania, Svezia e Irlanda del Nord. Più complicato capire quale può essere l'eventuale finalista da sfidare: "Per capire chi becchiamo ci vuole un ingegnere nucleare, io ho strappato tutto, tutti i fogli e il presidente la pensa come me - ha detto ieri sera Gennaro Gattuso in conferenza stampa -. Ho stoppato tutto, avevo una paura incredibile e se perdevamo contro Israele c'era ancora da battagliare. Noi non possiamo sottovalutare nessuno, soprattutto dopo gli ultimi anni. Dobbiamo metterci l'elmetto e riuscire a fare le cose come si deve".

I calcoli effettivamente restano complicati. Ad oggi galleggiano tra seconda e terza fascia Repubblica Ceca, Ungheria, Slovacchia, Scozia, Nord Macedonia, Albania, Bosnia-Erzegovina e Kosovo. Il prossimo mese però ci saranno altre due giornate, le ultime, che potranno stravolgere le classifiche e le partecipanti al play-off. Ragionevolmente certe di esserci a marzo partendo dalla prima fascia Italia, Turchia e Polonia, mentre nelle altre in un ordine ancora da definire Galles, Repubblica Ceca, Romania, Svezia, Nord Macedonia e Irlanda del Nord sono le nazionali che possono iniziare a preparare l'appuntamento. Tanto però è ancora da definire, l'unica certezza è una data cerchiata in rosso. Ne verremo a capo solo il 21 novembre quando ci saranno i sorteggi che determineranno il cammino per gli ultimi quattro posti UEFA.