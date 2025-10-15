Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ulivieri plaude ad Andreoletti: "È riuscito a trasmettere le sue idee alla squadra"

Ulivieri plaude ad Andreoletti: "È riuscito a trasmettere le sue idee alla squadra"
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 16:04
Luca Bargellini

Renzo Ulivieri, ex tecnico del Padova (stagione 2004/2005), oggi presidente dell'AssoAllenatori, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine del corso Master UEFA Pro in corso di svolgimento presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano su Matteo Andreoletti, attuale tecnico biancoscudato e partecipante alla lezione in questione:

"Sono stato a Padova e ho avuto modo di parlare con Andreoletti - si legge sulle colonne de Il Gazzettino -: ci eravamo detti che ci saremmo rivisti al corso e così è stato, ma devo ancora approfondire la sua conoscenza. Quando ci siamo visti a Padova mi ha parlato delle sue idee e mi sembra che le abbia trasmesse alla squadra, d’altra parte i risultati della scorsa stagione parlano chiaro: c’è stato un momento nel quale il Padova aveva ceduto e il Vicenza era passato avanti, ma alla fine è arrivato questo risultato che ha riportato il club biancoscudato in un campionato importante e adesso Andreoletti sta facendo bene anche in B"

