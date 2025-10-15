Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Esclusiva TMW

Cesena, Zaro: "Giocare sempre titolare è un orgoglio. Voglio dare di più per questa maglia”

Cesena, Zaro: "Giocare sempre titolare è un orgoglio. Voglio dare di più per questa maglia”
Oggi alle 15:34Serie B
Daniel Uccellieri

Il Cesena ha un nuovo muro in difesa. Da quando è arrivato in Romagna, Giovanni Zaro, difensore acquistato dal Modena in estate, è diventato un pilastro del reparto arretrato di mister Mignani. Il difensore classe ‘94 si è raccontato in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com

Dopo le esperienze con Modena e Sudtirol, in estate sei arrivato a Cesena. Cosa ti ha spinto ad accettare l’offerta dei romagnoli?
“Sicuramente è stata la situazione che si è venuta a creare. A Modena, come spesso succede nel mondo del calcio, ognuno prende le proprie decisioni. Quando si è presentata l’opportunità di venire a Cesena, ho dato subito il mio consenso. Cesena è una grandissima piazza: ci ho giocato contro qualche volta e lo stadio mi ha sempre affascinato, così come l’atmosfera, sempre molto stimolante anche per gli avversari. Inoltre, abbiamo subito trovato un’ottima sintonia con la società e con il direttore. Infine, c’era anche il fatto che conoscevo già l’allenatore, con cui avevo un ottimo rapporto sia umano sia calcistico. Tutti questi fattori si sono allineati e mi hanno convinto ad accettare Cesena subito”.

Il Cesena è una piazza calorosa e ambiziosa. Quali sono state le prime impressioni sull’ambiente, la città e la tifoseria?
“Come immaginavo, l’ambiente è molto caloroso e passionale. Qui si respira una grande fede e una grande passione per il Cesena Calcio. I nostri tifosi non smettono di cantare nemmeno per un attimo durante la partita, a prescindere dal momento della gara, che sia positivo o difficile.
Onestamente me lo aspettavo caloroso, ma non così tanto. È davvero bello vivere qui: l’atmosfera è positiva e, al di fuori del calcio, è anche un ottimo posto dove vivere”.

Un bilancio di questa prima parte di stagione? Siete partite molto bene, nelle ultime giornate c’è stato un leggero calo ma siete comunque in piena zona playoff. Siete soddisfatti?
“Guardando l’intera stagione finora, siamo soddisfatti sia per la classifica sia per le prestazioni offerte, Coppa Italia inclusa. È vero che abbiamo subito due sconfitte recentemente, ma le prestazioni non sono mancate. A Frosinone abbiamo affrontato una squadra nel loro momento migliore e abbiamo fatto la nostra partita, anche se loro meritavano qualcosa in più. In casa contro la Reggiana siamo stati puniti dagli unici due tiri in porta degli avversari, ma nel resto della partita abbiamo giocato molto bene, soprattutto nel secondo tempo con una grande reazione.
Nel calcio non è facile ribaltare situazioni di svantaggio, ma ci abbiamo provato e, anche se il gol del pareggio non è arrivato, la prestazione c’è stata. Alla lunga, sono le prestazioni a pagare, quindi dobbiamo continuare su questa strada”.

Al rientro dalla sosta affronterete lo Spezia, squadra che lo scorso anno ha sfiorato la Serie A e ora si trova all’ultimo posto. Che partita vi aspettate?
“Sicuramente sarà una partita tosta. Dopo la sosta, anche loro avranno ricaricato le pile e lavorato sull’aspetto mentale, che è fondamentale nel calcio. Quando sei in difficoltà non è facile ripartire, ma la sosta aiuta a resettare. La classifica dello Spezia non rispecchia il reale valore della squadra: troveremo un avversario forte e motivato, e ci darà sicuramente filo da torcere. Ci stiamo preparando come sempre, con la consapevolezza di affrontare una squadra ferita ma di qualità”.

A livello personale, hai sempre giocato titolare, sempre per 90 minuti ed hai trovato anche il gol contro la Sampdoria. Sei soddisfatto?
“Sì, a livello personale è difficile chiedere di più: giocare tutti i 90 minuti di tutte le partite è già un ottimo risultato. Sono arrivato qui con umiltà ma anche con responsabilità, consapevole che, dopo la partenza dell’ex capitano, c’era bisogno di leadership e personalità per aiutare i ragazzi più giovani e gestire i momenti complessi.
Piano piano mi sono integrato: siamo un gruppo straordinario, fatto da tante brave persone. Non è stato difficile inserirsi e dare il proprio contributo, anche perché il gruppo mi ha supportato nel prenderci delle responsabilità, cosa che appena arrivato non era così scontata”.

Ci racconti che tipo di allenatore è mister Mignani?
“L’allenatore è molto equilibrato nei momenti positivi e negativi. Sa andare oltre il risultato, anche se è chiaro che alla fine i punti contano. Ci aiuta a guardare oltre i numeri: analizza le prestazioni, evidenzia gli aspetti negativi anche nelle vittorie e gestisce bene la fortuna. Questo ci permette di lavorare con serenità”.

Da difensore, quanto è importante avere alle spalle un portiere che dà sicurezza come Klinsmann? Merita la convocazione con gli Stati Uniti per il Mondiale?
“Klinsmann mi ha stupito. L’anno scorso avevo sentito parlare bene di lui, e confermo: è un portiere di livello. Meritare la convocazione? Sicuramente sì. È un ragazzo d’oro, dà tutto quello che ha. Sarebbe una grande soddisfazione difendere i colori della propria nazione e secondo me se lo merita”.

Con l’Under 21 brilla Tommaso Berti. È giovane, ma è sicuramente un prospetto interessante. Tu che lo conosci, ci racconti un po’ che giocatore è e che margini di crescita ha?
“Ha grandi margini di crescita. Essere qui lo responsabilizza e lo tiene concentrato. L’ambiente Cesena aiuta i giovani a lavorare bene e a integrarsi. Tutto ciò che sta ottenendo lo merita, sia quest’anno sia negli anni precedenti. È il giusto premio per il suo impegno per la squadra e per se stesso”.

Parliamo della Serie B in generale. In testa c’è il Modena, piazza che conosci molto bene. E domenica c’è lo scontro al vertice con il Palermo.
“Il Venezia mi ha impressionato di più: una squadra di grande valore, capace di dare ritmo e fisicità. Palermo è in corsa per la A insieme al Venezia, forse i rosanero sono un po’ sotto come livello, ma la rosa è valida. Dietro ci sono le retrocesse dalla Serie A, che stanno facendo fatica, ma alla lunga si ritroveranno in alto. Ci sarà spazio anche per qualche sorpresa. Il campionato di Serie B è equilibrato, e quest’anno credo che tutte le partite saranno combattute fino alla fine”.

Tu hai fatto tanta gavetta in Serie C, oggi ci sono le squadre Under. Secondo te sono il passo intermedio giusto fra Primavera e professionismo?
“Io sono passato dalla primavera dell’Inter. Consiglio ai giovani di giocare con i grandi il prima possibile: dà responsabilità e fa uscire dalla “culla” della Primavera, dove sei coccolato. Giocare con i professionisti insegna qualcosa di diverso. Se le squadre Under 23 sono organizzate bene, rappresentano un compromesso giusto per far crescere i giovani nel modo corretto”.

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Cesena, Zaro: "Molto contento a livello personale. Le palle inattive? Parlano i numeri..."... Cesena, Zaro: "Molto contento a livello personale. Le palle inattive? Parlano i numeri..."
Cesena, la carica di Zaro: "Opportunità per rilanciarmi. Mignani? Ottimo rapporto"... Cesena, la carica di Zaro: "Opportunità per rilanciarmi. Mignani? Ottimo rapporto"
Cesena, colpo in difesa: dal Modena arriva a titolo definitivo Giovanni Zaro Cesena, colpo in difesa: dal Modena arriva a titolo definitivo Giovanni Zaro
Altre notizie Serie B
Dionisi risolve oggi con il Palermo, domani firma e annuncio ufficiale dell'Empoli... TMWDionisi risolve oggi con il Palermo, domani firma e annuncio ufficiale dell'Empoli
Venezia, Kike Perez: "Siamo una squadra forte e dobbiamo dimostrarlo per andare in... Venezia, Kike Perez: "Siamo una squadra forte e dobbiamo dimostrarlo per andare in A"
Ulivieri plaude ad Andreoletti: "È riuscito a trasmettere le sue idee alla squadra"... Ulivieri plaude ad Andreoletti: "È riuscito a trasmettere le sue idee alla squadra"
Cesena, Zaro: "Giocare sempre titolare è un orgoglio. Voglio dare di più per questa... Esclusiva TMWCesena, Zaro: "Giocare sempre titolare è un orgoglio. Voglio dare di più per questa maglia”
Mantova senza Mantovani. Solo venerdì gli accertamenti post infortunio al difensore... Mantova senza Mantovani. Solo venerdì gli accertamenti post infortunio al difensore
Bisoli: "Modena? Esonero giusticificato. A Brescia cacciato dopo sei pareggi e un... Bisoli: "Modena? Esonero giusticificato. A Brescia cacciato dopo sei pareggi e un ko"
Serie B, gli arbitri della 10ª giornata. Il big match Palermo-Modena a Chiffi Serie B, gli arbitri della 10ª giornata. Il big match Palermo-Modena a Chiffi
Avellino, divieto di trasferta per il match contro la Juve Stabia ai residenti della... Avellino, divieto di trasferta per il match contro la Juve Stabia ai residenti della provincia
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Le iperboli su Pio, le cantonate su Donnarumma, l’insegnamento di Gattuso, la missione di Tudor, gli esempi Bremer e Leao, la benedizione Baldini. E le voci australiane su Milan-Como
Le più lette
1 L'Italia ai play-off, ecco il quadro a due turni dalla fine. Pericolo Svezia in semifinale
2 Le iperboli su Pio, le cantonate su Donnarumma, l’insegnamento di Gattuso, la missione di Tudor, gli esempi Bremer e Leao, la benedizione Baldini. E le voci australiane su Milan-Como
3 L'infortunio di Pulisic scoperchia il vaso di Pandora: Leao non si può più nascondere
4 Milan, allarme Pulisic: infortunio con gli USA. Il ct: "Ha sentito qualcosa al bicipite femorale"
5 Pulisic va ko in Nazionale. La Juve pensa a Domenico Teti come ds: le top news delle 13
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Match ball 18:00Match ball
Rubrica di approfondimento sul Tennis. A cura di Paolo Ghisoni
Primo piano
Immagine top news n.0 Gattuso e... l'ingegnere nucleare. Da oggi si guarda oltre in attesa del 21 novembre
Immagine top news n.1 Mateo Retegui è il simbolo della nuova Italia di Gattuso. Il confronto dei numeri con Spalletti
Immagine top news n.2 Milan, allarme Pulisic: infortunio con gli USA. Il ct: "Ha sentito qualcosa al bicipite femorale"
Immagine top news n.3 Il Mondiale inizia a prendere forma: altre 6 qualificate. E c'è la prima europea
Immagine top news n.4 Gattuso: "Se non ci qualificheremo al Mondiale mi trasferirò molto lontano dall'Italia..."
Immagine top news n.5 Italia-Israele 3-0, le pagelle: secondo posto e play-off blindati con portiere e centravanti
Immagine top news n.6 Deve esserci due senza tre! Retegui show, 3-0 a Israele e Italia certa dei play-off
Immagine top news n.7 Doppio Camarda, Dagasso spacca: l’Italia U21 esonda, 5-1 all’Armenia. Polonia avvisata
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Per Gennaro Gattuso questa Nazionale ha ancora un grande difetto Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Due manifestazioni e una partita: così Udine si prepara a vivere la giornata di oggi
Immagine news podcast n.2 Come reagirà la Juventus all'emergenza nerissima in difesa dopo il ko di Bremer
Immagine news podcast n.3 Dopo Hojlund e McTominay, un altro colpo dallo United per il Napoli a gennaio?
Immagine news podcast n.4 L'Inter sta già guardando al dopo Sommer. Col pararigori da record del Friburgo
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Giannichedda: "Juve, vedo confusione. Rinnovo Yildiz per dare forza al progetto"
Immagine news Serie A n.2 Bucchioni: "Camarda è molto forte. Inter, non mi aspettavo un Chivu così"
Immagine news Altre Notizie n.3 Breda: "Roma-Inter un esame vero. Fiorentina, su Gudmundsson dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Orlando: "Fiorentina, Pioli vada un po' contro le sue idee. Gud? Il talento va ritrovato"
Immagine news Serie A n.2 Pro Vercelli, Deléchat: "Stadio bellino per la C, ma vogliamo concessione pluriennale"
Immagine news Serie A n.3 Golden Boy, a Genova svelato l’elenco dei 25 finalisti per il 2025
Immagine news Serie A n.4 Fiore: "De Bruyne impossibile da tenere fuori. Il calcio di oggi? Non si sa chi sia il padrone"
Immagine news Serie A n.5 El Kaddouri: "A Napoli Sarri bloccò il mio passaggio all'Atalanta, poi mi escluse dalla lista"
Immagine news Serie A n.6 L'Inter approva il bilancio, Marotta: "Tappa storica. Nuovo stadio un modello per l'Europa"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Bari, buone notizie dall'infermeria per Caserta: il centrale Nikolaou torna in gruppo
Immagine news Serie B n.2 Dionisi risolve oggi con il Palermo, domani firma e annuncio ufficiale dell'Empoli
Immagine news Serie B n.3 Venezia, Kike Perez: "Siamo una squadra forte e dobbiamo dimostrarlo per andare in A"
Immagine news Serie B n.4 Ulivieri plaude ad Andreoletti: "È riuscito a trasmettere le sue idee alla squadra"
Immagine news Serie B n.5 Cesena, Zaro: "Giocare sempre titolare è un orgoglio. Voglio dare di più per questa maglia”
Immagine news Serie B n.6 Mantova senza Mantovani. Solo venerdì gli accertamenti post infortunio al difensore
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ospitaletto, si ferma Mondini: lesione completa all'adduttore lungo e corto
Immagine news Serie C n.2 Pro Vercelli, il presidente Deléchat: "Il Como ci ispira. Vogliamo tornare dove ci compete"
Immagine news Serie C n.3 Coppa Italia Lega Pro, cambia la data di Renate-Juventus Next Gen
Immagine news Serie C n.4 Catania, domani all'asta lo storico centro sportivo di Torre del Grifo. Base d'asta 10 milioni
Immagine news Serie C n.5 Picerno, Bertotto si presenta: "Questo è un posto magico dove fare calcio"
Immagine news Serie C n.6 Team Altamura, tifoso fa una donazione al club: “Un gesto che va oltre il calcio”
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter in Albania per conquistare gli ottavi. Il programma della Women's Europa Cup
Immagine news Calcio femminile n.2 Altra sfida iberica per la Roma: c'è il Barça. Il programma della Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A e Champions, Juve Women conta sulla star Walti
Immagine news Calcio femminile n.4 Domani Roma-Barcellona, le convocate: out Giugliano, Di Guglielmo e Pajor
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma, Haavi: "Affrontare le big europee è uno stimolo. Non vedo l'ora di giocarle"
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus, Walti: "Vogliamo vincere in Italia e dare fastidio alle grandi in Europa"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Blindato il secondo posto ma c’è da festeggiare?