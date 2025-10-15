Catania, domani all'asta lo storico centro sportivo di Torre del Grifo. Base d'asta 10 milioni

Quella di domani, 16 ottobre, è una data cruciale per tutti i tifosi del Catania: si deciderà infatti il destino dello storico centro sportivo 'Torre del Grifo'.

Costruito nel 2011, Torre del Grifo è stato per dieci anni la casa del club etneo, diventando un vero e proprio simbolo di appartenenza e storia del club. La sua storia è stata interrotta nel dicembre 2021, con la dichiarazione di fallimento del "Calcio Catania S.p.A." e la successiva revoca dell’esercizio provvisorio. Da allora, il centro sportivo è passato in mano alla curatela fallimentare, l'ente incaricato dell'amministrazione e della gestione del patrimonio fallito.

Domani è stata indetta l'asta per la vendita. La base d’asta di partenza è fissata a 4 milioni di euro.

Una cifra significativa, pari a quella che lo stesso Catania aveva già offerto lo scorso 10 luglio. Tale offerta è vista come un'importante dimostrazione d’intenti da parte della società, che vuole a tutti i costi riportare sotto il proprio controllo questo pezzo fondamentale della propria storia.