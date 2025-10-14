Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Gattuso: "Se non ci qualificheremo al Mondiale mi trasferirò molto lontano dall'Italia..."

Gattuso: "Se non ci qualificheremo al Mondiale mi trasferirò molto lontano dall'Italia..."TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 23:47Serie A
Raimondo De Magistris
fonte Dal nostro inviato allo Stadio Friuli (Udine)
Premere F5 per aggiornare la pagina

22.50 - Inizierà tra pochi minuti la conferenza stampa di Gennaro Gattuso. Dalla sala stampa dello Stadio Friuli il commissario tecnico dell'Italia commenterà la sfida contro Israele appena conclusa.

23.22 - Ha inizio la conferenza stampa: "Quando partivano dal basso siamo andati sui riferimenti, poi abbiamo iniziato a lavorare di riparto. Ci hanno portato un po' più a giro ma ci sta, la squadra mi è piaciuta molto. Andare sui riferimenti, ma poi giocare di reparto coi centrocampisti mi ha soddisfatto molto".

TMW - Cosa la soddisfa di più di queste quattro partite?
"Mi piace la disponibilità dei ragazzi,. Si allenano sempre al top, si sta cominciando a stare bene insieme. Quando giocano proviamo a fare determinate cose, a volte riescono e altre no ma ci proviamo. Il lavoro che stanno facendo gli attaccanti è incredibile: voi parlate dei sedici gol, ma il lavoro che fanno in fase difensiva è straordinario. Ci fanno sviluppare gioco. E poi la mentalità: oggi la squadra ha saputo soffrire, abbiamo fatto tante cose buone e bisogna essere soddisfatti. Dobbiamo guardare avanti e sapere che c'è ancora tanto da lavorare".

Puoi promettere che la tua Italia non sottovalutare nessuno ai play-off?
"Come si fa a sottovalutare? Il calcio è cambiato, non possiamo permetterci di sottovalutare nessuno. Oggi per capire chi becchiamo ci vuole un ingegnere nucleare, io ho strappato tutto, tutti i fogli e il presidente la pensa come me. Ho stoppato tutto, per oggi avevo una paura incredibile e se perdevamo oggi c'era ancora da battagliare. Noi non possiamo sottovalutare nessuno, soprattutto dopo gli ultimi anni. Dobbiamo metterci l'elmetto e riuscire a fare le cose come si deve".

Quando abbiamo due punte centrali giochiamo meglio...
"Sappiamo che Raspadori ha caratteristiche diverse, ma avevo in testa la staffetta. Di far giocare 45 minuti per uno. Hanno caratteristiche completamente diverse, Raspa è un dieci, un sottopunta. L'altro è un centravanti come Moise e sì, sicuramente con le due punte riusciamo a sviluppare il gioco in modo diverso. Ma questo non vuol dire che Raspadori ha fatto male".

A novembre farai più esperimenti?
"Vediamo, qualcosina sicuramente anche per capire a che livello siamo. Perché poi si allenano tutti in maniera incredibile e quindi voglio dare un po' più spazio a chi sta giocando meno. Si girerà tanto e poi vale sempre lo stesso principio: le porte della Nazionale sono sempre aperte a chi fa bene".

Stasera nonostante tutto c'erano diecimila tifosi...
"I diecimila di oggi valgono 30-40mila, non sono frasi di circostanza. Con tutto quello che s'è detto ed è successo... Portare diecimila persone allo stadio è incredibile e non dimentico nemmeno le 6/7 milioni di persone che ci seguono davanti alla TV. Percepiamo che la gente ci vuole al Mondiale".

La squadra è consapevole che contro la Norvegia dovrà riscattare anche la brutta figura di Oslo?
"I giocatori sanno che non sono quelli, ne sono consapevoli. Ma poi per diventare squadra bisogna saper stare bene insieme, dirsi anche qualche parola scomoda quando serve. Loro sanno come la penso su questo. Prima ho sbagliato, gli ho fatto i complimenti e ho detti di riposarsi per novembre. Ma che si riposano? Giocano sempre. Bisogna stare attenti, anche in chiave diffidati e pensando alla seconda contro la Norvegia. Si azzereranno dopo le prossime due, ma bisogna attenzione anche a queste cose qui".

Dopo quattro partite ti aspettavi questi risultati così importanti? Che merito ti dai?
"I meriti me li prenderò se riuscirò a centrare l'obiettivo, altrimenti andrò a vivere lontano dall'Italia. Già ci sto un po' lontano, andrò ancora più lontano... Ieri ho detto che è un sogno essere qui ed è vero: c'era gente che aveva più esperienza di me, un vissuto maggiore e per questo ho preso questa chiamata con grande responsabilità. Devo ringraziare la Federazione, il Presidente e Buffon. Non pensavo di portare la squadra al gol sedici volte, ma il merito è loro. Io ho pochissimi meriti. Sì, lavoriamo tantissimo e si dorme poco ma si fa anche questo perché quando arrivano le vittorie si sta molto bene".

Ci dice tre cose su cui lavorare per raggiungere la qualificazione Mondiale?
"Ho la sensazione che la mia squadra quando subisce qualcosina si impaurisce. Vedo tante partite, siamo sempre a smanettare e vedo poche squadre comandare sempre il gioco. Noi dobbiamo migliorare questo aspetto, non ci deve venire il braccino quando subiamo. Su questo dobbiamo lavorare, sul resto sono contento. Un mese fa ne combinammo di cotte e di crude, oggi s'è vista una squadra totalmente diversa. Bisogna continuare su questo percorso e dare continuità".

C'è sollievo per lei per il fatto che le prossime gare non avranno tutto questo peso?
"Io lo spero. Oggi non è stato facile, per voi e per noi. Ringrazio le forze dell'ordine che in questi giorni hanno fatto un lavoro incredibile. Oggi una giornalista della Rai ha preso un sasso in testa ed è molto grave, le esprimo grande solidarietà. Non è facile. Era meglio giocarla dinanzi a 25/27mila persone, per tanti giorni siamo stati lì pensando che magari si poteva non giocare. Speriamo che nel futuro ci sarà più tranquillità e penso di sì. Non so che problemi debbano uscire ancora..."

Israele nel prossimo futuro può riuscire in qualcosa di importante?
"Israele ha giocatori con qualità, calciatori che riescono a giocare un calcio propositivo. Avete giocatori di talento, giocare contro Israele non è stato facile".

23.43 - Conclusa la conferenza stampa.

Articoli correlati
Gattuso si gode la sua Italia ed elogia Locatelli: "Ha fatto una grandissima partita"... Gattuso si gode la sua Italia ed elogia Locatelli: "Ha fatto una grandissima partita"
Italia, Gattuso: "Oggi avevamo tutto da perdere, dobbiamo continuare a lavorare" Italia, Gattuso: "Oggi avevamo tutto da perdere, dobbiamo continuare a lavorare"
Gattuso: "I 10mila di stasera per me valgono come 30-40mila. Capo Verde? Non mi sorprende"... Gattuso: "I 10mila di stasera per me valgono come 30-40mila. Capo Verde? Non mi sorprende"
Altre notizie Serie A
Italia, per Gattuso poker di vittorie: l'attuale ct sulle orme di Azeglio Vicini... Italia, per Gattuso poker di vittorie: l'attuale ct sulle orme di Azeglio Vicini e Antonio Conte
Portogallo, rimandata qualificazione al Mondiale. Martinez: "Fa male, lezione con... Portogallo, rimandata qualificazione al Mondiale. Martinez: "Fa male, lezione con l'Ungheria"
Roma, Ferguson in attesa del primo gol giallorosso porta alla vittoria la sua Irlanda... Roma, Ferguson in attesa del primo gol giallorosso porta alla vittoria la sua Irlanda
Donnarumma ripensa alla notte di Oslo: "Eravamo in bambola. Ne sbagli una e sei ai... Donnarumma ripensa alla notte di Oslo: "Eravamo in bambola. Ne sbagli una e sei ai playoff..."
Tutta la Serie A in campo in Europa, partita per partita: 4 reti e altrettanti assist... Tutta la Serie A in campo in Europa, partita per partita: 4 reti e altrettanti assist
Locatelli: "Gattuso? Ci ha fatto un altro bel discorso, ma resta tra di noi nello... Locatelli: "Gattuso? Ci ha fatto un altro bel discorso, ma resta tra di noi nello spogliatoio"
Qualificazioni Mondiale 2026 CAF, sei calciatori italiani in campo. Il resoconto Qualificazioni Mondiale 2026 CAF, sei calciatori italiani in campo. Il resoconto
Gattuso: "Se non ci qualificheremo al Mondiale mi trasferirò molto lontano dall'Italia..."... Live TMWGattuso: "Se non ci qualificheremo al Mondiale mi trasferirò molto lontano dall'Italia..."
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Le iperboli su Pio, le cantonate su Donnarumma, l’insegnamento di Gattuso, la missione di Tudor, gli esempi Bremer e Leao, la benedizione Baldini. E le voci australiane su Milan-Como
Le più lette
1 Siamo anche sfigati: Italia ai play-off anche con 21 punti in 8 gare, Brasile al Mondiale senza patemi nonostante sei sconfitte. Più di qualcosa non torna nella nuova Coppa del Mondo promossa da Infantino
2 Italia-Israele, le probabili formazioni: Locatelli vince il ballottaggio, Raspadori dal 1'
3 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Bertotto sbarca a Picerno, sostituisce De Luca
4 Accuse di abusi edilizi e smaltimento illecito: sequestrata la scuola calcio di Immobile
5 Fiorentina, ecco i tempi di recupero di Kean: per il Milan si scalda una coppia inedita
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Gattuso: "Se non ci qualificheremo al Mondiale mi trasferirò molto lontano dall'Italia..."
Immagine top news n.1 L'Italia ai play-off, ecco il quadro a due turni dalla fine. Pericolo Svezia in semifinale
Immagine top news n.2 Italia-Israele 3-0, le pagelle: secondo posto e play-off blindati con portiere e centravanti
Immagine top news n.3 Deve esserci due senza tre! Retegui show, 3-0 a Israele e Italia certa dei play-off
Immagine top news n.4 Doppio Camarda, Dagasso spacca: l’Italia U21 esonda, 5-1 all’Armenia. Polonia avvisata
Immagine top news n.5 Mkhitaryan: "Ancora presto per dire se l'Inter è più forte dell'anno scorso". E parla di Inzaghi
Immagine top news n.6 Italia-Israele, le formazioni ufficiali: Gattuso ne cambia tre, Raspadori in attacco
Immagine top news n.7 Stasera Italia-Israele, è partita la grande manifestazione pro-Pal: le immagini da Udine
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Due manifestazioni e una partita: così Udine si prepara a vivere la giornata di oggi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come reagirà la Juventus all'emergenza nerissima in difesa dopo il ko di Bremer
Immagine news podcast n.2 Dopo Hojlund e McTominay, un altro colpo dallo United per il Napoli a gennaio?
Immagine news podcast n.3 L'Inter sta già guardando al dopo Sommer. Col pararigori da record del Friburgo
Immagine news podcast n.4 Sir Jim Ratcliffe ha preso la decisione più difficile sul futuro di Amorim
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Caravello sulle squadre U23: "Favorevole, siamo indietro di 10-15 anni dalla Spagna"
Immagine news Serie C n.2 Caravello: “Nel girone C sarà battaglia fino alla fine, Benevento costruito meglio di tutti”
Immagine news Serie C n.3 Rimini, Giammarioli: "Con pochi innesti questa squadra può lottare per la salvezza diretta"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Roma, Ferguson in attesa del primo gol giallorosso porta alla vittoria la sua Irlanda
Immagine news Serie A n.2 Donnarumma ripensa alla notte di Oslo: "Eravamo in bambola. Ne sbagli una e sei ai playoff..."
Immagine news Serie A n.3 Tutta la Serie A in campo in Europa, partita per partita: 4 reti e altrettanti assist
Immagine news Serie A n.4 Locatelli: "Gattuso? Ci ha fatto un altro bel discorso, ma resta tra di noi nello spogliatoio"
Immagine news Serie A n.5 Qualificazioni Mondiale 2026 CAF, sei calciatori italiani in campo. Il resoconto
Immagine news Serie A n.6 Gattuso: "Se non ci qualificheremo al Mondiale mi trasferirò molto lontano dall'Italia..."
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Padova, tegola Jonathan Silva: lesione muscolare e almeno 20 giorni di stop
Immagine news Serie B n.2 Bari, giovedì la partenza per Reggio Emilia. Nikolaou torna a lavorare col gruppo
Immagine news Serie B n.3 Cesena, si ferma il portiere Siano: lussazione di primo grado alla spalla sinistra
Immagine news Serie B n.4 Empoli, continua l'attesa per Dionisi. Oggi allenamento guidato da Bianconi e lo staff
Immagine news Serie B n.5 Catanzaro, operazione al menisco riuscita per Di Francesco: almeno un mese di stop
Immagine news Serie B n.6 Chichizola: "Questo Modena somiglia al mio Parma. Vogliamo lasciare un segno sulla B"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Caravello sulle squadre U23: "Favorevole, siamo indietro di 10-15 anni dalla Spagna"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, il Giudice Sportivo trasmette alla Procura gli atti su Samb-Ravenna. Multe a 10 club
Immagine news Serie C n.3 Serie C, il Giudice Sportivo: due giornate per Parker. In nove fermati per un turno
Immagine news Serie C n.4 Triestina, pronto un nuovo ricorso sulla penalizzazione: si punta alla riduzione di 5 punti
Immagine news Serie C n.5 Caravello: “Nel girone C sarà battaglia fino alla fine, Benevento costruito meglio di tutti”
Immagine news Serie C n.6 Rimini, Giammarioli: "Con pochi innesti questa squadra può lottare per la salvezza diretta"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Domani Roma-Barcellona, le convocate: out Giugliano, Di Guglielmo e Pajor
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma, Haavi: "Affrontare le big europee è uno stimolo. Non vedo l'ora di giocarle"
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus, Walti: "Vogliamo vincere in Italia e dare fastidio alle grandi in Europa"
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma, Rossettini: "Barça? Se fosse impossibile non ci presenteremmo. Calcio è imprevedibile"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma Femminile, Greggi: "Con il Barcellona si vince insieme: titolari, subentranti e tifosi"
Immagine news Calcio femminile n.6 Napoli in vetta e Juventus in coda. Che sorprese nelle prime 2 giornate di Serie A Women
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?