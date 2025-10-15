Altra sfida iberica per la Roma: c'è il Barça. Il programma della Women's Champions League
Dopo la pesante sconfitta in casa del Real Madrid la Roma questa sera ospiterà un’altra grande europea come il Barcellona in una sfida, valida per la seconda giornata di Women’s Champions League, che si preannuncia molto dura per le giallorosse. “Se fosse impossibile non ci presenteremmo, il bello del calcio è che i pronostici possono essere ribaltati e che nei novanta minuti può succedere di tutto. - sono state le parole alla vigilia del tecnico Luca Rossettini - Giocheremo contro la squadra più forte del mondo e ho detto alle ragazze che deve essere uno stimolo per tirare fuori risorse ed energie che magari pensano di non avere".
Ad aprire le danze saranno però nel pomeriggio le sfide Lione-St. Polten e Valerenga-Wolfsburg, mentre la sera giocheranno anche Leuven-Twente e Chelsea-Paris FC. Nella giornata di giovedì invece toccherà alla Juventus che andrà a far visita al Bayern Monaco della grande ex Arianna Caruso. Questo il programma completo e la classifica:
2ª giornata Women’s Champions League
Mercoledì 15 ottobre
Ore 18:45
Lione-St. Polten
Valerenga-Wolfsburg
Ore 21:00
Chelsea-Paris FC
Leuven-Twente
Roma-Barcellona
Giovedì 16 ottobre
Ore 18:45
Atletico Madrid-Manchester United
Ore 21:00
Bayern Monaco-Juventus
Benfica-Arsenal
Paris Saint Germain-Real Madrid
Classifica:
Barcellona 3
Atletico Madrid 3
Real Madrid 3
Wolfsburg 3
Lione 3
Juventus 3
Manchester United 3
Paris FC 1
Leuven 1
Chelsea 1
Twente 1
Valerenga 0
St. Polten 0
Paris Saint-Germain 0
Arsenal 0
Benfica 0
Bayern Monaco 0
Roma 0
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.