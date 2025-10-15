Altra sfida iberica per la Roma: c'è il Barça. Il programma della Women's Champions League

Dopo la pesante sconfitta in casa del Real Madrid la Roma questa sera ospiterà un’altra grande europea come il Barcellona in una sfida, valida per la seconda giornata di Women’s Champions League, che si preannuncia molto dura per le giallorosse. “Se fosse impossibile non ci presenteremmo, il bello del calcio è che i pronostici possono essere ribaltati e che nei novanta minuti può succedere di tutto. - sono state le parole alla vigilia del tecnico Luca Rossettini - Giocheremo contro la squadra più forte del mondo e ho detto alle ragazze che deve essere uno stimolo per tirare fuori risorse ed energie che magari pensano di non avere".

Ad aprire le danze saranno però nel pomeriggio le sfide Lione-St. Polten e Valerenga-Wolfsburg, mentre la sera giocheranno anche Leuven-Twente e Chelsea-Paris FC. Nella giornata di giovedì invece toccherà alla Juventus che andrà a far visita al Bayern Monaco della grande ex Arianna Caruso. Questo il programma completo e la classifica:

2ª giornata Women’s Champions League

Mercoledì 15 ottobre

Ore 18:45

Lione-St. Polten

Valerenga-Wolfsburg

Ore 21:00

Chelsea-Paris FC

Leuven-Twente

Roma-Barcellona

Giovedì 16 ottobre

Ore 18:45

Atletico Madrid-Manchester United

Ore 21:00

Bayern Monaco-Juventus

Benfica-Arsenal

Paris Saint Germain-Real Madrid

Classifica:

Barcellona 3

Atletico Madrid 3

Real Madrid 3

Wolfsburg 3

Lione 3

Juventus 3

Manchester United 3

Paris FC 1

Leuven 1

Chelsea 1

Twente 1

Valerenga 0

St. Polten 0

Paris Saint-Germain 0

Arsenal 0

Benfica 0

Bayern Monaco 0

Roma 0