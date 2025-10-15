Picerno, Bertotto si presenta: "Questo è un posto magico dove fare calcio"

Arrivano le prime parole da tecnico del Picerno per Valerio Bertotto, chiamato dal club lucano dopo l'esonero di Claudio De Luca.

“Sono qui perché si lavora con tranquillità e con quelle competenze che hanno reso Picerno un posto magico - ha detto l'ex tecnico del Giugliano attraverso i microfoni di AntennaSud -. Nonostante le difficoltà, ho trovato un gruppo motivato, che ha voglia di reagire: sarà mio compito, innanzitutto, riportare un po’ di serenità, dopo di che vedremo come e dove intervenire per aggiustare qualcosina. Il modulo? A contare è l’atteggiamento in campo, i numeri lasciano il tempo che trovano”.

A corredo dell'ufficialità con la quale è stata ufficializzata la nomina nella giornata di ieri sono arrivate anche le parole del direttore generale del club Vincenzo Greco: “Abbiamo scelto mister Bertotto per la sua competenza, la sua mentalità e il suo modo di vivere il calcio, che riteniamo pienamente in linea con i nostri valori. In queste ore abbiamo valutato con attenzione e serenità la direzione da intraprendere, individuando in lui il profilo giusto per dare continuità al nostro percorso. Bertotto porta esperienza, carisma e un approccio moderno alla gestione del gruppo: qualità che si sposano con la filosofia del Picerno".