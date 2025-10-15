Inter-Vllaznia, le formazioni ufficiali: Piovani lancia Belli fra i pali. In avanti Bugeja e Glionna

Questo pomeriggio alle ore 18:00 andrà in scena la sfida di ritorno fra Vllaznia e Inter valida per il secondo turno di qualificazione di Women’s Europa Cup. Una partita che ha poco da dire dopo il 7-0 con cui le nerazzurre hanno vinto all’andata ipotecando il passaggio agli ottavi di finale.

Rispetto alla gara di una settimana fa il tecnico Piovani cambia modulo passando a una difesa a quattro dove Merlo e Robustellini saranno le terzine con Pleidrup al fianco di Bowen davanti alla giovane Belli. In mezzo al campo Santi sarà il perno davanti alla difesa con Tomaselli e Tomasevic ai suoi lati, mentre Vilhjamsdottir agirà alle spalle del duo Bugeja-Glionna.

Nelle fila della squadra albanese invece in avanti ci sarà Borci come punta centrale con Deda, Doci e Montenegro alle sue spalle. Queste le formazioni ufficiali:

Vllaznia (4-2-3-1): Recalde; Rojas, Bajraktari, Vuksani, Myvett; Madril, Strjalj; Montenegro, Deda, Doci; Borci. Adisposizione: Wilson, Leba, Berisha, Renteria, Ndoci, Groves, Hasaj, Cungu, Cid, Mesa. Allenatore Nikolin Leka

Inter (4-3-1-2): Belli; Merlo, Bowen, Pleidrup, Robustellini; Tomaselli, Santi, Tomasevic; Vilhjamsdottir; Glionna, Bugeja. A disposizione: Runarsdottir, Piazza, Ivana, Polli, Detruyer, Schough, Milinkovic, Csiszar, Bartoli, Consolini. Allenatore Gianpiero Piovani