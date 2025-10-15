TMW
Dionisi risolve oggi con il Palermo, domani firma e annuncio ufficiale dell'Empoli
La giornata di oggi sarà quella della risoluzione del contratto di Alessio Dionisi con il Palermo, che sta avvenendo proprio in queste ore. Ma non sarà allo stesso tempo anche il giorno dell'annuncio del ritorno del tecnico sulla panchina dell'Empoli, vista e considerata l'esistenza di una norma federale che vieta di firmare nella stessa data un accordo di risoluzione di un precedente vincolo e quello nuovo.
Poco male, comunque: domani arriverà il momento dell'annuncio ufficiale del ritorno di Alessio Dionisi nella carica di allenatore della prima squadra dell'Empoli.
