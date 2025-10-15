Inter, diritti Champions e Mondiale per Club portano 168 milioni. E poi c'è lo stadio

Tra le pieghe del bilancio dell'Inter approvato oggi si può ravvisare gli incassi provenienti da Champions League e Mondiale per Club. La cifra totale è di 168 milioni di euro.

La Champions League ha portato esattamente 136,647 milioni di euro, ovverosia il 24% degli incassi totali. Questo per il raggiungimento della finale dello scorso maggio, con la sconfitta per cinque a zero contro il Paris Saint Germain resa lievemente più dolce, appunto, dalla cifra guadagnata per arrivare fino a lì. Poi andrebbero conteggiati anche i ricavi per le gare dei vari turni di CL, quindi si andrebbe ben oltre il 30% degli incassi totali.

Poi c'è la questione Mondiale per Club. Da lì sono arrivati 31,369 milioni di euro, cioè il 5,53% del totale, questa volta senza gli ricavi da gare. Di fatto la Champions vale il 30% fra audiovisivi e ricavi da gare. Questo vuol dire che, sommate, le due competizioni portano circa il 35% degli incassi totali, superiore ai 210 milioni di euro. Chiaramente questa cifra tenderà a scendere nella prossima stagione, poiché non ci sarà la competizione della FIFA, ma solo quella UEFA. Probabilmente anche qualora dovesse vincere la Champions, l'Inter vedrà un calo nel fatturato da queste voci.