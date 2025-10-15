Lazio, Zaccagni accorcia i tempi di recupero: possibile convocazione già per l'Atalanta

Mattia Zaccagni non ha intenzione di restare fermo più del necessario. Il capitano della Lazio, fermato da una lesione all’adduttore, sta bruciando le tappe e spera di poter tornare tra i convocati già per la sfida di domenica contro l’Atalanta. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, le possibilità di vederlo in campo dal primo minuto sono minime, ma la sua presenza in panchina non è da escludere.

Il tipo di infortunio, meno complesso rispetto a quelli al polpaccio o al quadricipite, consente tempi di recupero più brevi. E Zaccagni, noto per la sua determinazione, sta facendo di tutto per anticipare il rientro. Il suo ritorno, anche solo simbolico, a Bergamo rappresenterebbe un segnale importante per Maurizio Sarri, che in questo periodo deve fare i conti con diverse assenze nel reparto offensivo.

Tra domani e venerdì il giocatore sosterrà un test decisivo a Formello per valutare le sue condizioni e capire se potrà essere a disposizione per la trasferta contro la Dea. In ogni caso, l’obiettivo principale resta la gara successiva contro la Juventus, in programma una settimana dopo. In un momento di piena emergenza per la Lazio, il ritorno di Zaccagni sarebbe una notizia preziosa, tanto per l’equilibrio tattico quanto per il morale dello spogliatoio biancoceleste.