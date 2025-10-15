Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Il Mondiale inizia a prendere forma: altre 6 qualificate. E c'è la prima europea

Il Mondiale inizia a prendere forma: altre 6 qualificate. E c'è la prima europeaTUTTO mercato WEB
© foto di Insidefoto/Image Sport
Oggi alle 00:56I fatti del giorno
Gaetano Mocciaro

Quattro vittorie su quattro per la Spagna, che si libera agevolmente della cenerentola Bulgaria e mantiene la porta ancora inviolata. Roja che deve ancora aspettare per qualificarsi. La Turchia non molla e punta ad arrivare a giocarsi i Mondiali nello scontro diretto del 18 novembre. La selezione di Vincenzo Montella deve però sperare che le furie rosse facciano un passo falso in Georgia, perché in caso di arrivo a pari punti la discriminante che conterà sarà quella della differenza reti. E quella della Spagna è nettamente migliore.

GRUPPO E

Spagna - Bulgaria 4-0
35' e 57' Merino, 79' aut. Chernev, 90' + 2 rig. Oyarzabal

Turchia - Georgia 4-1
14' Yildiz (T), 22' e 52' Demiral (T), 35' Akgun (T), 65' Kochorashvili (G)

CLASSIFICA

Spagna 12
Turchia 9
Georgia 3
Bulgaria 0

PROSSIMI TURNI

Georgia - Spagna (15 novembre, 18)
Turchia - Bulgaria (15 novembre, 18)
Bulgaria - Georgia (18 novembre, 20.45)
Spagna - Turchia (18 novembre, 20.45)

Portogallo beffato nei minuti di recupero e la qualificazione deve attendere almeno un mese. Italiano il guastafeste, quel Marco Rossi che sulla panchina dell'Ungheria sta facendo cose incredibili: i magiari ammutoliscono il "José Alvalade" di Lisbona con una rete di Szoboszlai.

CR7 da record, con questa doppietta diventa il marcatore più prolifico della storia delle qualificazioni ai Mondiali. Battuto il guatemalteco Carlos Ruiz.

Portogallo che resta il grande favorito per la vittoria del girone, mentre per il secondo posto è tutto apertissimo, con le altre tre squadre raccolte in un fazzoletto di due punti. Da segnalare la vittoria dell'Irlanda che ha la meglio sull'Armenia grazie al romanista Evan Ferguson.

GRUPPO F

Irlanda - Armenia 1-0
70' Ferguson

Portogallo - Ungheria 2-2
8' At. Szalai (U), 22' e 45' + 3 rig. Cristiano Ronaldo, 90' + 1 Szoboszlai (U)

CLASSIFICA

Portogallo 10
Ungheria 5
Irlanda 4
Armenia 3

PROSSIMI TURNI

Armenia - Ungheria (13 novembre, ore 18)
Irlanda - Portogallo (13 novembre, 20.45)
Ungheria - Irlanda (16 novembre, 15)
Portogallo - Armenia (16 novembre, 15)

Si chiude con due vittorie la finestra di qualificazione ai prossimi Campionati del Mondo del mese di ottobre dell'Italia di Gennaro Gattuso. Dopo il successo in terra estone gli azzurri superano anche Israele ad Udine grazie alla doppietta di Mateo Retegui e al gol in pieno recupero del romanista Mancini. Nell'altro match odierno del Gruppo I pareggio 1-1 fra Estonia e Moldavia.

Questa la situazione del girone, con relativa classifica e quadro dei prossimi impegni del mese di novembre:

GRUPPO I
Estonia-Moldavia 1-1
12' Kait (E), 64' Bodisteanu (M)
Italia-Israele 3-0 - Clicca qui per rivivere le emozioni del match!
45'+2 rig. e 74' Retegui, 90'+4 Mancini

CLASSIFICA
Norvegia 18
Italia 15
Israele 9
Estonia 4
Moldavia 1

PROSSIMI TURNI

Norvegia-Estonia (13 novembre, 18)
Moldavia-Italia (13 novembre, 20:45)
Israele-Moldavia (16 novembre, 20:45)
Italia-Norvegia (16 novembre, 20:45)

- - -

L'Inghilterra stacca il biglietto per il Nord America con due turni d'anticipo. Percorso netto per la selezione di Thomas Tuchel che vince agevolmente anche contro la Lettonia, chiudendo la pratica nel primo tempo. Inglesi che hanno ancora una volta mantenuto la porta inviolata: zero reti subite in sei partite giocate, con Jordan Pickford che migliora così il record battuto solo qualche giorno fa. Si tratta della 12ª qualificazione consecutiva alla Coppa del Mondo, ultimo flop risalente al 1978 quando gli inglesi finirono nel girone dietro all'Italia.

La Serbia soffre più del dovuto ad Andorra, con Zoran Mirkovic traghettatore in panchina. L'ex difensore di Atalanta e Juventus ha preso il posto di Dragan Stojkovic, esonerato dopo il ko contro l'Albania. Sarà proprio Serbia-Albania il duello a distanza per le ultime due giornate, per strappare il biglietto per i playoff. Questo il quadro dopo i risultati di questa sera:

GRUPPO K

Andorra - Serbia 1-3
17' Lopez (A), 19' aut. Garcia (S), 54' Vlahovic (S), 77' rig. Mitrovic (S)

Lettonia - Inghilterra 0-5
26' Gordon, 44' e 45' + 3 rig. Kane, 59' aut. Tonisevs, 86' Eze

CLASSIFICA

Inghilterra 18
Albania 11
Serbia 10
Lettonia 5
Andorra 2

PROSSIMI TURNI

Andorra - Albania (13 novembre, 20.45)
Inghilterra - Serbia (13 novembre, 20.45)
Albania - Inghilterra (16 novembre, 18)
Serbia - Lettonia (16 novembre, 18)

- - -

Si è giocato non solo in Europa ma anche negli altri continenti. E oltre all'Inghilterra si sono qualificate altre cinque nazionali: l'Asia consegna Qatar e Arabia Saudita mentre l'Africa il trio Costa d'Avorio, Senegal e Sudafrica. Ricapitoliamo con l'elenco delle 28 selezioni che hanno staccato il biglietto per il Nord America la prossima estate. Restano ancora 20 posti da assegnare con l'Europa che ne ha ancora 15 a disposizione:

PAESI OSPITANTI (3)

Canada
Messico
Stati Uniti

AFRICA (9)

Algeria
Capo Verde
Costa d'Avorio
Egitto
Ghana
Marocco
Senegal
Sudafrica
Tunisia

ASIA (8)

Arabia Saudita
Australia
Corea del Sud
Giappone
Giordania
Iran
Qatar
Uzbekistan

EUROPA (1)
Inghilterra

SUD AMERICA (6)

Argentina
Brasile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Uruguay

OCEANIA (1)

Nuova Zelanda

Articoli correlati
Inghilterra ai Mondiali, Tuchel in estasi: "C'è un clima da club". E riempie di elogi... Inghilterra ai Mondiali, Tuchel in estasi: "C'è un clima da club". E riempie di elogi Kane
Inghilterra, Kane uragano e doppietta: "Qualificati al Mondiale in anticipo, senza... Inghilterra, Kane uragano e doppietta: "Qualificati al Mondiale in anticipo, senza gol presi"
L'Inghilterra è la prima europea a qualificarsi ai Mondiali. Serbia in corsa per... L'Inghilterra è la prima europea a qualificarsi ai Mondiali. Serbia in corsa per il 2° posto
Altre notizie I fatti del giorno
Il Mondiale inizia a prendere forma: altre 6 qualificate. E c'è la prima europea Il Mondiale inizia a prendere forma: altre 6 qualificate. E c'è la prima europea
L'Italia di Gattuso per ora conosce solo vittorie: 3-0 a Israele, 2° posto matematico... L'Italia di Gattuso per ora conosce solo vittorie: 3-0 a Israele, 2° posto matematico
"La mia vita sempre al centro". Da Inzaghi ai giovani, Mkhitaryan si racconta nella... "La mia vita sempre al centro". Da Inzaghi ai giovani, Mkhitaryan si racconta nella sua biografia
Baldini, l'Italia U21 va fortissimo. Doppietta Camarda: "Non ascolto neppure i complimenti"... Baldini, l'Italia U21 va fortissimo. Doppietta Camarda: "Non ascolto neppure i complimenti"
Nel radar della Serie A - I 30 migliori talenti fra B e C pronti a spiccare il volo... Nel radar della Serie A - I 30 migliori talenti fra B e C pronti a spiccare il volo
Il primo esonero in Serie B, l'Empoli saluta Pagliuca. Pronto Dionisi Il primo esonero in Serie B, l'Empoli saluta Pagliuca. Pronto Dionisi
Francia flop, Garcia scuote il Belgio. Germania di corto muso: risultati qualificazioni... Francia flop, Garcia scuote il Belgio. Germania di corto muso: risultati qualificazioni Mondiali
Lazio in emergenza infortunati, c'è lesione per Castellanos. Quante partite salterà... Lazio in emergenza infortunati, c'è lesione per Castellanos. Quante partite salterà
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Le iperboli su Pio, le cantonate su Donnarumma, l’insegnamento di Gattuso, la missione di Tudor, gli esempi Bremer e Leao, la benedizione Baldini. E le voci australiane su Milan-Como
Le più lette
1 Le iperboli su Pio, le cantonate su Donnarumma, l’insegnamento di Gattuso, la missione di Tudor, gli esempi Bremer e Leao, la benedizione Baldini. E le voci australiane su Milan-Como
2 Elisa Dossi la giornalista colpita durante il corteo. Ricoverata ma condizioni non gravi
3 Inter, riunioni segrete nel 2022/23. Mkhitaryan: "Ecco perché". E gag sulla parata della 2ª stella
4 L'ex Estigarribia consiglia la Juve: "C'è bisogno di gente di carisma, spero in Vlahovic"
5 L'ex André Silva: "Al Milan la grandezza. Donnarumma a 18 anni gestiva già tanta pressione"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Il Mondiale inizia a prendere forma: altre 6 qualificate. E c'è la prima europea
Immagine top news n.1 Gattuso: "Se non ci qualificheremo al Mondiale mi trasferirò molto lontano dall'Italia..."
Immagine top news n.2 L'Italia ai play-off, ecco il quadro a due turni dalla fine. Pericolo Svezia in semifinale
Immagine top news n.3 Italia-Israele 3-0, le pagelle: secondo posto e play-off blindati con portiere e centravanti
Immagine top news n.4 Deve esserci due senza tre! Retegui show, 3-0 a Israele e Italia certa dei play-off
Immagine top news n.5 Doppio Camarda, Dagasso spacca: l’Italia U21 esonda, 5-1 all’Armenia. Polonia avvisata
Immagine top news n.6 Mkhitaryan: "Ancora presto per dire se l'Inter è più forte dell'anno scorso". E parla di Inzaghi
Immagine top news n.7 Italia-Israele, le formazioni ufficiali: Gattuso ne cambia tre, Raspadori in attacco
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Due manifestazioni e una partita: così Udine si prepara a vivere la giornata di oggi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come reagirà la Juventus all'emergenza nerissima in difesa dopo il ko di Bremer
Immagine news podcast n.2 Dopo Hojlund e McTominay, un altro colpo dallo United per il Napoli a gennaio?
Immagine news podcast n.3 L'Inter sta già guardando al dopo Sommer. Col pararigori da record del Friburgo
Immagine news podcast n.4 Sir Jim Ratcliffe ha preso la decisione più difficile sul futuro di Amorim
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Caravello sulle squadre U23: "Favorevole, siamo indietro di 10-15 anni dalla Spagna"
Immagine news Serie C n.2 Caravello: “Nel girone C sarà battaglia fino alla fine, Benevento costruito meglio di tutti”
Immagine news Serie C n.3 Rimini, Giammarioli: "Con pochi innesti questa squadra può lottare per la salvezza diretta"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 14 ottobre
Immagine news Serie A n.2 Bremer operato al menisco: "Intervento perfettamente riuscito". Ma rischia 8-10 settimane di stop
Immagine news Serie A n.3 Feriti due giornalisti, colpito un carabiniere, 15 trattenuti. Il bilancio degli scontri di Udine
Immagine news Serie A n.4 L'ex André Silva: "Al Milan la grandezza. Donnarumma a 18 anni gestiva già tanta pressione"
Immagine news Serie A n.5 Napoli, dall'Inghilterra: sfida all'Aston Villa per Haidara. Il maliano è in scadenza col Lipsia
Immagine news Serie A n.6 Mancini in gol con l'Italia: "Negli allenamenti siamo contenti, poi tutto si riflette in campo"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 A Palermo già superata quota 30mila presenti contro il Modena. Si va verso un nuovo record
Immagine news Serie B n.2 Cesena, Fusco: "Proviamo a vincere su ogni campo. Lo Spezia può ancora puntare in alto"
Immagine news Serie B n.3 Padova, tegola Jonathan Silva: lesione muscolare e almeno 20 giorni di stop
Immagine news Serie B n.4 Bari, giovedì la partenza per Reggio Emilia. Nikolaou torna a lavorare col gruppo
Immagine news Serie B n.5 Cesena, si ferma il portiere Siano: lussazione di primo grado alla spalla sinistra
Immagine news Serie B n.6 Empoli, continua l'attesa per Dionisi. Oggi allenamento guidato da Bianconi e lo staff
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Caravello sulle squadre U23: "Favorevole, siamo indietro di 10-15 anni dalla Spagna"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, il Giudice Sportivo trasmette alla Procura gli atti su Samb-Ravenna. Multe a 10 club
Immagine news Serie C n.3 Serie C, il Giudice Sportivo: due giornate per Parker. In nove fermati per un turno
Immagine news Serie C n.4 Triestina, pronto un nuovo ricorso sulla penalizzazione: si punta alla riduzione di 5 punti
Immagine news Serie C n.5 Caravello: “Nel girone C sarà battaglia fino alla fine, Benevento costruito meglio di tutti”
Immagine news Serie C n.6 Rimini, Giammarioli: "Con pochi innesti questa squadra può lottare per la salvezza diretta"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Domani Roma-Barcellona, le convocate: out Giugliano, Di Guglielmo e Pajor
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma, Haavi: "Affrontare le big europee è uno stimolo. Non vedo l'ora di giocarle"
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus, Walti: "Vogliamo vincere in Italia e dare fastidio alle grandi in Europa"
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma, Rossettini: "Barça? Se fosse impossibile non ci presenteremmo. Calcio è imprevedibile"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma Femminile, Greggi: "Con il Barcellona si vince insieme: titolari, subentranti e tifosi"
Immagine news Calcio femminile n.6 Napoli in vetta e Juventus in coda. Che sorprese nelle prime 2 giornate di Serie A Women
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?