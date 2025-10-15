TMW Radio Giannichedda: "Juve, vedo confusione. Rinnovo Yildiz per dare forza al progetto"

L'ex calciatore e tecnico Giuliano Giannichedda ha parlato di Juventus a TMW Radio, durante Maracanà: "Sicuramente Bremer è un'assenza importante. Lo scorso anno Motta ha avuto i problemi dopo che si è fatto male Bremer. Non ha più ritrovato la compattezza dietro. Spero per Tudor che non sia così. Quello che vedo è che, come l'anno scorso, manca identità e una formazione base. Alla Juve questa cosa ancora non si è capita, che 11 titolare c'è? Secondo me Tudor aveva creato un gruppo su cui costruire la nuova Juve, ma vedo un po' di confusione.

Vlahovic? Non è una questione di giocatore ma perché è in scadenza e la Juve vuole capire la situazione. E' stato pagato tanto e andrà via a zero, e va gestita la situazione. Andava gestito prima il problema, perché poi quando non ci sono i risultati certe cose vengono fuori in questa maniera. Devi dare forza al progetto, se ci credi, Yildiz devi rinnovarlo. La Juve deve essere forte come Napoli e Inter, ora è dietro e deve ripartire con un progetto serio. E allungare Yildiz come cifre sarebbe un segnale forte".