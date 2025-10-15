Ospitaletto, si ferma Mondini: lesione completa all'adduttore lungo e corto
Tegola per l'Ospitaletto con mister Quaresmini che dovrà fare a meno di Gabriele Mondini per un lungo perioso. L'esterno ha rimediato una lesione completa all'adduttore lungo e corto. Di seguito il report del club:
"La società Ospitaletto Franciacorta comunica che l'esito della risonanza magnetica a cui si è sottoposto Gabriele Mondini ha evidenziato una lesione completa all'adduttore lungo e corto. Il centrocampista classe 2000 dopo lo scontro di gioco avvenuto durante la partita contro l'Inter 23 dello scorso 5 ottobre ha riportato l'infortunio alla gamba sinistra.
Ora il giocatore si sottoporrà a ulteriori visite specialistiche per conoscere i tempi di recupero.
Pertanto il club rivolge il proprio in bocca al lupo al centrocampista affinché possa recuperare dall'infortunio e ritrovare la migliore condizione".
