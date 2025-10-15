Mantova senza Mantovani. Solo venerdì gli accertamenti post infortunio al difensore
Quella di ieri è stata una giornata di intenso lavoro per la truppa Davide Possanzini mister Possanzini, che ieri si è ritrovata al Sinergy Center per una doppia seduta di allenamento, in vista del prossimo match di campionato contro il Sudtirol.
A tenere banco, tuttavia, è la cattiva notizia che riguarda la difesa: il Mantova dovrà fare i conti con l'infortunio di Valerio Mantovani. Il difensore ex Bari è fuori causa per un infortunio muscolare al polpaccio, rimediato durante la sessione di allenamento di sabato.
Problema, questo, che terrà il giocatore sicuramente fuori dal prossimo match. Il rischio maggiore, però, è che lo stop possa essere ben più lungo. L'effettiva durata della sosta forzata dipenderà interamente dal grado di lesione riscontrata.
La società potrà, però, accertare l'entità del problema solo nella giornata di venerdì, quando il difensore si sottoporrà alla risonanza magnetica.
