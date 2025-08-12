Ufficiale Parma, finisce il lunghissimo rapporto professionale con Alessandro Lucarelli: il comunicato

Dopo 17 anni tra campo e scrivania, si chiude oggi il rapporto di collaborazione tra Parma e Alessandro Lucarelli. Questo il comunicato del club sul proprio sito ad annunciare la separazione: "Parma Calcio comunica che oggi si conclude il rapporto professionale con Alessandro Lucarelli. Ogni parola è superflua per definire il suo legame con il Club. Un percorso ricco di orgoglio, identità e senso di appartenenza per questa maglia. Valori che saranno sempre presenti grazie al lavoro di Alessandro, dentro e fuori dal campo.

Dopo dieci anni da calciatore e sette da dirigente, Parma Calcio augura al Capitano di continuare a raccogliere grandi successi in un nuovo percorso professionale".