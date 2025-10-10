Ferrero sulla Ternana: "La mia missione è portare questo club in una nuova era"

Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria, nel corso dell'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, ha parlato del suo ruolo all'interno della Ternana:

"Io sono un uomo del fare, non del dire. L’inno della Ternana mi piace, è affascinante. Non farò arrabbiare altri tifosi (come quelli della Sampdoria quando definì l’inno blucerchiato “du’ palle”, ndr). Faccio il pendolare: vado a Terni al mattino presto con il cuore e torno la notte con amore. E di Bandecchi ce n’è uno, tutti gli altri son nessuno".

Ma quindi cosa fa, nel pratico?

"Sono un operaio del calcio e ho avuto la fortuna di incontrare la famiglia Rizzo, che si è fidata del sindaco e mi ha affidato la Ternana. L’anniversario dei 100 anni è stato molto emozionante. La missione è portarla in una nuova era, molto più importante della categoria attuale. La Ternana in C sta scomoda".