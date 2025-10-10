Ufficiale
Salernitana, risoluzione consensuale del contratto con Gianluca Petrachi
TUTTO mercato WEB
Nota ufficiale da parte della Salernitana. Eccola:
"L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il signor Gianluca Petrachi, che sarebbe scaduto naturalmente il 30 giugno 2026".
Con questo comunicato ufficiale si chiude, dunque, l'avventura del direttore sportivo salentino al club campano iniziata nel giugno 2024 e terminata solo pochi mesi dopo, nel marzo di questo anno. In precedenza per lui esperienze da dirigente anche con Roma, Torino e Pisa.
Articoli correlati
Altre notizie Serie C
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto La vera outsider per lo Scudetto con un potenziale ancora tutto da esprimere. La Roma è prima ma non è (ancora) considerata al pari delle altre: Gasperini però ha ottenuto il massimo con il minimo sforzo e ha due assi nella manica per il titolo
Le più lette
1 La vera outsider per lo Scudetto con un potenziale ancora tutto da esprimere. La Roma è prima ma non è (ancora) considerata al pari delle altre: Gasperini però ha ottenuto il massimo con il minimo sforzo e ha due assi nella manica per il titolo
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Capello esclude la Roma dalla corsa scudetto: "Però ha un martello in panchina e giocatori di qualità"
Serie B
Serie C
Calcio femminile