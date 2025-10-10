Capello esclude la Roma dalla corsa scudetto: "Però ha un martello in panchina e giocatori di qualità"
Intervistato da TMW al Festival dello Sport di Trento, mister Fabio Capello ha detto la sua su vari temi d'attualità del campionato italiano. Queste le sue specifiche dichiarazioni sulla Roma di Gasperini, partita bene ma fuori - a detta dello storico ex allenatore giallorosso - dalla corsa scudetto:
È troppo pensare che la Roma possa essere da scudetto?
"Penso di sì... Però è una squadra che ha giocatori di grande qualità, dico Soulé e Dybala, e ha un allenatore che è un martello, che sa dove arrivare. Leggevo oggi che Gasperini vuole ancora dei rinforzi. Qualora li ottenesse in posti precisi, la sua Roma potrebbe essere una delle sorprese".
Un nuovo centravanti?
"Non parlava di attaccanti, parlava di altre posizioni. L'allenatore sa qual è la potenzialità davanti, Gasperini sa dove rinforzarsi".
Guarda nel video in calce l'intervista integrale di TMW