Milan, Maignan può partire a parametro zero: la Juventus tenta il grande colpo per luglio

Un'occasione a parametro zero. Mike Maignan, con le sue parate, è stato decisivi in questi anni per il Milan. L'ultima nella lista la sfida dell'Allianz Stadium contro la Juventus, pareggiata per 0-0 dagli uomini di Massimiliano Allegri. Qualità e reattività per il francese il cui contratto andrà per in scadenza il prossimo giugno e per il momento non ci sono tracce di rinnovo. Con molta probabilità, a meno di novità dell'ultima ora, il calciatore a marzo potrebbe già firmare con un'altra squadra e certamente le richieste non mancano.

L’estremo difensore della Nazionale di Didier Deschamps piace molto all’esterno con Chelsea e Bayern Monaco che starebbero già guardandosi interno per cercare di accaparrarselo. Scontato dire come il portiere possa rappresentare una buonissima occasione specialmente in quanto non si deve pagare il costo del cartellino. La Premer League e la Bundesliga non sono però le uniche destinazioni possibili del giocatore.

C’è infatti anche una possibile permanenza nella nostra Serie A fra le opzioni. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la Juventus starebbe pensando a cogliere questa occasione. I bianconeri sono alla ricerca di esperienza e leadership e Maignan potrebbe essere il profilo giusto da inserire all’interno dell’organico per la prossima stagione.