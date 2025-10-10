Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Italia, Gattuso: "Orgoglioso di questo gruppo. Pensiamo all'Estonia e non alla Norvegia"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:08Serie A
Simone Bernabei

Ai microfoni di Sky Sport, il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha parlato in vista della sfida di domani contro l'Estonia, gara valida per il percorso di qualificazione al Mondiale: "Non bisogna guardare la classifica… Ci sono ancora 12 punti a disposizione, pensiamo alla partita di domani senza pensare alla Norvegia. Sarà una sfida difficile la nostra, pensiamo a noi e vedremo cosa succederà in Norvegia".

Cosa chiede alla squadra?
"Dobbiamo annusare il pericolo, non sottovalutare la partita, perché sarà dura. Anche a Bergamo ne abbiamo avuto la prova che pur con tante occasioni poi devi segnare. Il gruppo mi piace perché lavora con intensità e serietà, hanno sguardi positivi e stanno bene insieme. Poi c'è la partita… E' un onore guidare questo gruppo".

Questo Spinazzola può essere una risorsa?
"Uno può giocare anche 30 minuti, l'importante è farsi trovare pronti, allenarsi con voglia e voler indossare questa maglia. Raspadori, Spinazzola, Cambiaso, Orsolini... Sono tanti buoni giocatori, vediamo chi scenderà in campo domani ma non scordiamoci che ci sono anche 5 cambi che possono fare la differenza".

Le piace l'idea di vedere Calafiori libero di prendersi porzioni di campo, come con l'Arsenal?
"Quando dico che bisogna annusare il pericolo… Mi piace quando occupiamo il campo con giocatori che non ti aspetti, il calcio moderno è questo. Ma poi serve equilibrio e fare bene determinate cose. Noi vogliamo giocare di reparto e farlo bene. E ovviamente andare al Mondiale, siamo qua per questo e per farlo dobbiamo passare da partite come domani".

