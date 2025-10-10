Fantacalcio - I peggiori centrocampisti delle prime 6 giornate
Ecco i 5 peggiori centrocampisti per fantamedia delle prime 6 giornate presi da Fantalab.
1 - Bernardeschi: fantamedia 5,25 - 2 ammonizioni
2 - Sohm: fantamedia 5,38 - 2 ammonizioni
3 - Koopmeiners: fantamedia 5,40- 3 ammonizioni
4 - Zaniolo: fantamedia 5,50 - 2 ammonizioni
5 - Gudmundsson: fantamedia 5,50 - 1 assist 1 ammonizione
