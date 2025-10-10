TMW Italia, la probabile formazione anti Estonia: Cambiaghi e Spinazzola sugli esterni

Prove di formazione per Gennaro Gattuso, commissario tecnico della Nazionale italiana, in vista della partita di domani a Tallinn contro l'Estonia valida per la qualificazione alla prossima Coppa del Mondo. Il ct azzurro ha mischiato inizialmente un po' le carte utilizzando sia il 4-4-2 che il 4-2-3-1, ma la scelta definitiva ricadrà sul primo modulo con lo schieramento che dovrebbe essere certo anche negli uomini. Davanti a Donnarumma la linea a quattro sarà composta da Di Lorenzo e Dimarco sugli esterni e la coppia Calafiori-Bastoni al centro mentre a centrocampo ci saranno Tonali e Barella in mediana con Cambiaghi e Spinazzola sulle corsie laterali. Il giocatore del Napoli dovrebbe dunque essere avanzato a destra in quello che nelle ultime uscite è stato il posto di Politano, oggi infortunato, mentre il laterale del Bologna prenderà il posto di Zaccagni.

I dubbi erano relativi all'impiego o meno di Riccardo Orsolini e Giacomo Raspadori ma l'idea di Gattuso è quella di tenersi i due calciatori più offensivi per poterli inserire all'evenienza a gara in corso, specie se la partita non dovesse andare nel migliore dei modi. In attacco confermato invece il tandem formato da Kean e Retegui.

La probabile formazione.

Italia (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Spinazzola, Tonali, Barella, Cambiaghi; Kean, Retegui.