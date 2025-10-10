Juve alla caccia dei primi 3 punti e Fiorentina-Inter. Il programma della 2ª di Serie A Women
Dopo la due giorni europea, che ha visto i successi di Juventus (2-1 contro il Benfica in Champions League) e Inter (7-0 al Vllaznia in Europa Cup) e la rovinosa caduta della Roma (6-2 in casa del Real Madrid in Champions League), torna il campionato di Serie A Women con la seconda giornata.
Due i big match in programma: sabato pomeriggio, ore 17:30, sarà il turno di Fiorentina-Inter con le viola chiamate a riscattarsi dopo la sconfitta all’esordio e la squadra nerazzurra vogliosa di continuare nel suo momento positivo e rinfrancata da un risultato che ha permesso di ipotecare il passaggio del turno in Europa. Domenica invece saranno Milan e Roma, entrambe vittoriose all’esordio, a sfidarsi nel lunch match con le giallorosse che vorranno riscattarsi dopo la brutta sconfitta in terra iberica.
Ad aprire il turno però sarà la Lazio che ospiterà sabato a pranzo il Genoa, mentre la Juventus alle 15:00 andrà alla ricerca dei primi tre punti in campionato contro il Como Women. A chiudere la giornata invece saranno le sfide Ternana-Napoli, con le partenopee alla caccia di altri punti dopo il successo all’esordio, e il derby emiliano Parma-Sassuolo.
Serie A Women 2ª giornata
Sabato 11 ottobre
Lazio-Genoa – ore 12:30
Juventus-Como Women – ore 15:00
Fiorentina-Inter – ore 17:30
Domenica 12 ottobre
Milan-Roma – ore 12:30
Ternana Femminile-Napoli Women - ore 15:00
Parma-Sassuolo – ore 18:00
Classifica: Inter 3, Roma 3, Lazio 3, Milan 3, Napoli Women 3, Juventus 1, Sassuolo 1, Como Women 0, Genoa 0, Fiorentina 0, Parma Femminile 0, Ternana Femminile 0
