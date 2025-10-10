Roma, visita inattesa al Tre Fontane. Il ds Massara incontra la squadra femminile
Nella giornata di oggi il direttore sportivo della Roma Frederic Massara è andato a far visita alla formazione femminile allenata da Luca Rossettini al Tre Fontane. Lo comunica il club giallorosso attraverso i propri canali social in cui ha postato un video della visita del dirigente.
Una visita in cui Massara ha portato alla formazione i saluti della proprietà in vista della sfida contro il Milan in programma domenica pomeriggio (ore 15:00) proprio sul terreno di gioco valida per la seconda giornata della Serie A. Una sfida in cui la Roma proverà a dare continuità al successo all’esordio contro il Parma e soprattutto a mettersi alle spalle la pesante sconfitta contro il Real Madrid (6-2 il finale) in Champions League.
Serie A Women 2ª giornata
Sabato 11 ottobre
Lazio-Genoa – ore 12:30
Juventus-Como Women – ore 15:00
Fiorentina-Inter – ore 17:30
Domenica 12 ottobre
Milan-Roma – ore 12:30
Ternana Femminile-Napoli Women - ore 15:00
Parma-Sassuolo – ore 18:00
Classifica: Inter 3, Roma 3, Lazio 3, Milan 3, Napoli Women 3, Juventus 1, Sassuolo 1, Como Women 0, Genoa 0, Fiorentina 0, Parma Femminile 0, Ternana Femminile 0
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.