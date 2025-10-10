Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Lumezzane, Monachello: "Sto per tornare. Con Troise la squadra ripartirà"

Lumezzane, Monachello: "Sto per tornare. Con Troise la squadra ripartirà"
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 18:19Serie C
Luca Bargellini
A Tutta C
Ascolta il podcast
TMW Radio / A Tutta C
00:00
/
00:00

Ospite dei microfoni di TMW Radio nel corso della trasmissione 'A Tutta C', Gaetano Monachello, attaccante del Lumezzane, ha fatto il punto sul suo momento personale e della squadra bresciana protagonista nel Girone A:

Gaetano, prima di tutto: come stai? L’infortunio ormai dovrebbe essere alle spalle, giusto?
"Sì, diciamo che l’infortunio è quasi alle spalle, anche se manca ancora poco. Non vorrei sbilanciarmi, ma finalmente vedo un po’ di luce: sto correndo, ho iniziato a toccare la palla, anche se ancora da solo. Purtroppo, devo dire che sono abituato, perché tre anni fa mi ero rotto il sinistro, però la voglia c’è sempre. Non vedo l’ora di tornare in campo. È davvero brutto stare fuori, chi ci è passato può capirlo".

Parliamo dell’inizio di stagione del Lumezzane: le attese erano diverse, poi il cambio in panchina ha portato due vittorie consecutive, ma nelle ultime due giornate sono arrivate altrettante sconfitte. Sei punti in otto partite e ora lo scontro diretto con la Dolomiti Bellunesi. Come vivi da dentro lo spogliatoio questa fase, pur con una posizione diversa rispetto ai compagni?
"Da fuori è anche peggio, perché la vivo in pieno. Sono sempre con i ragazzi, dal ritiro in poi, li vedo ogni giorno, faccio le riunioni con loro. Ma da fuori è dura, perché vorresti dare una mano non solo tecnicamente, ma anche solo con una parola o un urlo e dalla tribuna non puoi. Sicuramente ci aspettavamo di partire meglio, ma non è andata così. Mi è dispiaciuto molto per mister Paci, che per me è un bravo allenatore e una grande persona. Non ho avuto modo di lavorarci insieme, ma nel calcio, si sa, comandano i risultati. Ora con mister Troise ho potuto vedere da vicino una persona super preparata, che ci ha rimesso subito sulla giusta via. Avevamo bisogno di ordine e di fiducia, e i primi risultati si sono visti. Speriamo di continuare così e io spero di poter tornare presto in campo con lui".

Restando al Girone A, hai l’impressione che il Vicenza possa fare corsa a sé? In questo momento ha quattro punti di vantaggio sul Lecco e sette su Brescia e Inter Under 23.
"Sì, secondo me il Vicenza è una grandissima squadra, come ogni anno. Lo pensavo già la scorsa stagione. Noi tra compagni avevamo scherzato dicendo che il Vicenza poteva essere la favorita, e secondo me lo è davvero. Riescono a vincere anche le partite 'sporche', quelle non belle, e questo è il segno delle grandi squadre. Quando vinci pure così, vuol dire che vuoi portare a casa il campionato in ogni modo. Mi è capitato anche a Mantova: quell’anno giocavamo bene, ma certe partite le vincevamo di carattere, su due calci d’angolo. È il segno dell’annata giusta. Il Vicenza è fortissimo, anche se non dimentichiamo Lecco e Brescia. Ma lo vedo leggermente favorito".

Hai una lunga esperienza nel calcio e una carriera iniziata anche con scelte coraggiose: sei andato a giocare all’estero in un periodo in cui non era affatto comune per i giovani italiani. Ti chiedo: oggi, con il progetto delle Under 23 in Serie C, credi che stia funzionando come ci si aspettava? E rispetto alle esperienze che hai vissuto all’estero, vedi differenze nella valorizzazione dei giovani?
"Quando sono partito io erano altri tempi: non c’erano le regole sugli under e per un giovane era davvero difficile giocare. Io ero all’Inter e ho avuto la fortuna di avere un’occasione all’estero: per me, a 18 anni, è stato importante anche dal punto di vista umano e morale. Era la mia prima esperienza lontano da casa, i primi soldi guadagnati, e ho deciso di provarci perché non volevo fermarmi in C.
Poi le Under 23 hanno cambiato un po’ tutto, e per fortuna. Quel percorso mi ha ripagato, perché sono riuscito a coronare il sogno di giocare in Serie A e a tornare con un nome diverso, con più esperienza. Oggi per i giovani è diverso: grazie a queste regole possono farsi un campionato intero e giocare 30-38 partite. Però andrebbe messo un po’ più d’ordine, perché a volte si vedono tanti giovani impiegati solo per sfruttare le regole, e poi vengono 'scaricati' dopo tre o quattro anni. Per quanto riguarda le Under 23, credo sia un progetto molto interessante. Permette ai ragazzi di confrontarsi con uomini veri: gente come me, che deve portare la pagnotta a casa, che ha famiglia. Così si cresce davvero. Quando un difensore del 2006 o 2007 affronta uno del 1994, come me, si fa le ossa. E questo li prepara meglio per la B o anche per la Serie A. È giusto che un giovane giochi già a 18 anni tra i grandi: capisce subito se, come si dice, 'è carne o pesce'".

Ultima domanda, sulla novità più recente di Serie C: l’introduzione del supporto tecnologico, l'FVS. C’è chi critica i tempi lunghi delle decisioni, ma secondo te è un passo avanti per il campionato?
"Sì, assolutamente. Io sono a favore. È vero, a volte può andarti contro o farti aspettare un po’, ma porta molti aspetti positivi. Tanti campionati e tante partite si decidono su episodi: un rigore, un’espulsione. Per una squadra come la nostra, che deve salvarsi, può fare la differenza. Era giusto adeguarci anche noi, come in Serie A e in Serie B. È un aiuto importante, per noi, per gli avversari e anche per gli arbitri".

Articoli correlati
Lumezzane, la corsa salvezza continuerà senza Monachello: lesione del crociato Lumezzane, la corsa salvezza continuerà senza Monachello: lesione del crociato
Lumezzane, Monachello: "Per un attaccante fare gol è una medicina fondamentale" Lumezzane, Monachello: "Per un attaccante fare gol è una medicina fondamentale"
Lumezzane, Monachello: "Questo gruppo è speciale, ricorda quello del mio Mantova"... Lumezzane, Monachello: "Questo gruppo è speciale, ricorda quello del mio Mantova"
Altre notizie Serie C
De Rosa: “Stiamo distruggendo la meritocrazia in C. Il livello si sta abbassando"... TMW RadioDe Rosa: “Stiamo distruggendo la meritocrazia in C. Il livello si sta abbassando"
Salernitana, risoluzione consensuale del contratto con Gianluca Petrachi UfficialeSalernitana, risoluzione consensuale del contratto con Gianluca Petrachi
Lumezzane, Monachello: "Sto per tornare. Con Troise la squadra ripartirà" TMW RadioLumezzane, Monachello: "Sto per tornare. Con Troise la squadra ripartirà"
Ferrero sulla Ternana: "La mia missione è portare questo club in una nuova era" Ferrero sulla Ternana: "La mia missione è portare questo club in una nuova era"
Sarri contro le seconde squadre: "Sono la morte della Serie C e del campanilismo"... Sarri contro le seconde squadre: "Sono la morte della Serie C e del campanilismo"
Serie C, la Corte Federale d'Appello conferma gli 11 punti di penalizzazione al Rimini... Serie C, la Corte Federale d'Appello conferma gli 11 punti di penalizzazione al Rimini
Serie C, con la riforma Zola distribuiti 4 milioni per i vivai. Giovani aumentati... Serie C, con la riforma Zola distribuiti 4 milioni per i vivai. Giovani aumentati del 10%
Ternana, Dubickas ko con la nazionale lituana: salta la sfida con il Forlì Ternana, Dubickas ko con la nazionale lituana: salta la sfida con il Forlì
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto La vera outsider per lo Scudetto con un potenziale ancora tutto da esprimere. La Roma è prima ma non è (ancora) considerata al pari delle altre: Gasperini però ha ottenuto il massimo con il minimo sforzo e ha due assi nella manica per il titolo
Le più lette
1 La vera outsider per lo Scudetto con un potenziale ancora tutto da esprimere. La Roma è prima ma non è (ancora) considerata al pari delle altre: Gasperini però ha ottenuto il massimo con il minimo sforzo e ha due assi nella manica per il titolo
2 Milan, Maignan può partire a parametro zero: la Juventus tenta il grande colpo per luglio
3 100 nomi in cerca di squadra, gli svincolati al 9 ottobre
4 Il Milan si è quasi liberato di Origi: mancano pochi dettagli legali per l'addio del belga
5 Mkhitaryan e la rottura con Mourinho: "Gli dissi che era una me**a. Lui mi pregava di andarmene"
Ora in radio
Repliche 19:10Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Italia, Gattuso: "Orgoglioso di questo gruppo. Pensiamo all'Estonia e non alla Norvegia"
Immagine top news n.1 Federico Pastorello: "Inzaghi mi ha detto che con la Champions non avrebbe mai lasciato l'Inter"
Immagine top news n.2 Stipendi Serie A, la classifica degli allenatori: lo scudettato Conte davanti a tutti
Immagine top news n.3 I giocatori più pagati della Serie A: chi dietro Vlahovic? La Top 10 tra lordo e netto
Immagine top news n.4 Milan-Como, Sarri difende Rabiot: "Brutta risposta dalla Lega, i soldi non giustificano tutto"
Immagine top news n.5 Bebeto: "Potevo giocare nella Juve. Ancelotti? Fantastico, farà un gran lavoro"
Immagine top news n.6 Italia, la probabile formazione anti Estonia: Cambiaghi e Spinazzola sugli esterni
Immagine top news n.7 La favola di Ahanor nasce in un centro d'accoglienza: parla la donna che lo fece iniziare a giocare
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sir Jim Ratcliffe ha preso la decisione più difficile sul futuro di Amorim Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tutta la verità sul (non) caso Leao: le schermaglie con Allegri, le panchine, il futuro
Immagine news podcast n.2 Provaci ancora Sergio. Ecco l'Al Ittihad che troverà Conceicao
Immagine news podcast n.3 L'Atalanta ha già (in prestito) l'esterno del futuro. Garantisce Silvio Baldini
Immagine news podcast n.4 Perché la Fiorentina merita ancora fiducia nonostante la classifica da incubo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 De Rosa: “Stiamo distruggendo la meritocrazia in C. Il livello si sta abbassando"
Immagine news Serie C n.2 Lumezzane, Monachello: "Sto per tornare. Con Troise la squadra ripartirà"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Per la Juve quella di Platini è l'ennesima occasione mancata"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calafiori: "Non riesco a vedere l'Italia fuori dai Mondiali. Non mi aspettavo tanta intensità"
Immagine news Serie A n.2 Capello esclude la Roma dalla corsa scudetto: "Però ha un martello in panchina e giocatori di qualità"
Immagine news Serie A n.3 Vieira sulla Juventus: "Lo Scudetto 2006 lo sento mio, ma in B non potevo restare"
Immagine news Serie A n.4 Italia, Gattuso: "Orgoglioso di questo gruppo. Pensiamo all'Estonia e non alla Norvegia"
Immagine news Serie A n.5 Camarda gol con cucchiaio su rigore: è il più giovane ad avere segnato in Under 21
Immagine news Serie A n.6 Il Milan vola e Allegri viene premiato: è lui il miglior allenatore del mese di settembre
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, i migliori difensori dopo la 7ª giornata: Bani allunga. Dietro solo rosanero
Immagine news Serie B n.2 Serie B, i migliori portieri dopo la 7ª giornata: Joronen si conquista la vetta
Immagine news Serie B n.3 Serie B, i migliori giocatori dopo la 7ª giornata: Ghedjemis guida. Schiavi insegue
Immagine news Serie B n.4 Da Desplanches a Stankovic e Klinsmann, Lamanna fa il punto sui portieri di Serie B
Immagine news Serie B n.5 Il salto dalla Serie C alla A, il passaggio in B, l'approdo all'Empoli: Lovato si racconta
Immagine news Serie B n.6 Pescara, Olzer salterà almeno due gare: rientro previsto fra fine ottobre e inizio novembre
Serie C
Immagine news Serie C n.1 De Rosa: “Stiamo distruggendo la meritocrazia in C. Il livello si sta abbassando"
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, risoluzione consensuale del contratto con Gianluca Petrachi
Immagine news Serie C n.3 Lumezzane, Monachello: "Sto per tornare. Con Troise la squadra ripartirà"
Immagine news Serie C n.4 Ferrero sulla Ternana: "La mia missione è portare questo club in una nuova era"
Immagine news Serie C n.5 Sarri contro le seconde squadre: "Sono la morte della Serie C e del campanilismo"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, la Corte Federale d'Appello conferma gli 11 punti di penalizzazione al Rimini
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma, visita inattesa al Tre Fontane. Il ds Massara incontra la squadra femminile
Immagine news Calcio femminile n.2 Parma Women, Valenti: "L'obiettivo è la salvezza. Bello lavorare con tante straniere"
Immagine news Calcio femminile n.3 "Più bambine sui campi di calcio". La Serie A Women al fianco di Terre des Hommes
Immagine news Calcio femminile n.4 Philtjens dice addio al Belgio: "È stato un privilegio. Orgogliosa di cosa abbiamo costruito"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juve alla caccia dei primi 3 punti e Fiorentina-Inter. Il programma della 2ª di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Juve, Braghin: "Niente clausole ai contratti, con questo mercato impazzito non servono"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?