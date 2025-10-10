Napoli, successo nell'amichevole con l'Avellino: in gol anche Noa Lang
TUTTO mercato WEB
Il Napoli di Antonio Conte è sceso in campo nel pomeriggio di oggi per un'amichevole contro l'Avellino, col gruppo azzurro privo dei tanti nazionali in giro per il mondo e dei tanti infortunati, da buongiorno a Lukaku fino agli ultimi Politano e Lobotka.
Per mantener comunque alto il ritmo gara della squadra e preparare al meglio la sfida contro il Torino alla ripresa del campionato in programma sabato 18 ottobre alle ore 18, a Castel Volturno è andata in scena l'amichevole che ha visto il Napoli vincere 3-0. In gol, per gli azzurri, Beukema, Vergara e Noa Lang.
