Podcast TMW Sir Jim Ratcliffe ha preso la decisione più difficile sul futuro di Amorim

Una decisione a suo modo sorprendente. Perché i risultati di questi anni, dal momento del suo insediamento, e il rendimento del Manchester United sotto la guida di Ruben Amorim è stato alquanto deludente. Niente gioco, niente risultati. Eppur... Non si muove. Sir Jim Ratcliffe, l'uomo più ricco d'Inghilterra, è proprietario dei Red Devils e ha preso la decisione più difficile suo futuro del tecnico portoghese.

Ne parliamo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, con Marco Conterio.

Tutte le parole di Ratcliffe sul futuro dello United

Il proprietario del Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, dà tre anni di tempo al tecnico Ruben Amorim per trasformare i red devils. Un atto di grande fiducia nei confronti del portoghese, arrivato un anno fa e fin qui incapace di apportare miglioramenti significativi alla squadra. Che al contrario ha chiuso l'ultimo campionato al 14° posto, non qualificandosi a nessuna competizione europea. Da sottolineare anche la beffa della finale di Europa League, col Tottenham che non vinceva un trofeo dal 2007 capace di superare lo United. Intervenuto al podcast del Times, Ratcliffe ha evidenziato: "Non ha avuto una stagione delle migliori. Ruben deve dimostrare di essere un grande allenatore nell'arco di tre anni". Il numero uno del club critica anche i media, rei di aumentare la pressione: "A volte non capisco la stampa. Vogliono il successo immediato. Pensano che sia un interruttore. Sai, accendi un interruttore e domani andrà tutto bene. Non puoi gestire un club come lo United basandoti sulle reazioni impulsive della stampa, che ogni settimana si scatena". Ratcliffe ha anche parlato dei tagli al personale, con centinaia di dipendenti licenziati e altri che hanno mantenuto il posto si sono visti togliere i pranzi gratuiti: "I costi erano troppo alti" ha affermato, aggiungendo: "Al Manchester United ci sono persone fantastiche, ma c'era anche un livello di mediocrità che si era gonfiato. Ho ricevuto un sacco di critiche per i pranzi gratis, ma nessuno mi ha mai offerto un pranzo gratis". Ratcliffe prevede un futuro roseo per il Manchester United: "A mio avviso, il Manchester United diventerà il club calcistico più redditizio al mondo e da ciò, spero, deriverà un calcio di alto livello, sostenibile e duraturo" e cita Sir Alex Ferguson, che faticò nei primi anni alla guida della squadra: "Ricordo le lamentele, le richieste di esonero nei primi due anni". E fa anche l'esempio dell'Arsenal: "Guardate Arteta, ha avuto un periodo orribile nei primi due anni". Tutto questo per evidenziare: "Alla fine siamo motivati dai risultati ma dobbiamo essere pazienti e concreti. Abbiamo un piano a lungo termine".