Podcast TMW Tutta la verità sul (non) caso Leao: le schermaglie con Allegri, le panchine, il futuro

Esiste o non esiste un caso Rafael Leao per il Milan? E' o non è una patata bollente per il club di Via Aldo Rossi e per Massimiliano Allegri? Parliamo delle schermaglie con il tecnico livornese, delle sue reali condizioni fisiche, dei social network, delle panchine e del futuro del portoghese.

Tutto nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, con Marco Conterio.

Ambrosini elogia Allegri

L'ex capitano del Milan Massimo Ambrosini ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport della formazione rossonera, reduce dal pareggio sul campo della Juventus in campionato prima della pausa per le Nazionali: "Mi è piaciuta perché ha un ottimo spirito e una notevole organizzazione. La conferma arriva dai gol subiti: l’ultimo su azione è stato la rovesciata di Bonazzoli alla prima giornata... Se non sei solido, non riesci a tenere la porta imbattuta in quattro delle prime sei gare di campionato. La mano di Allegri si vede chiaramente. In cosa può migliorare? Il centrocampo è forte, molto forte, ma gli esterni possono e devono crescere. E poi ci sono gli attaccanti: secondo me bisogna capire come le due punte del 3-5-2 coesisteranno. Soprattutto quando Leao sarà al top della condizione". L'ex centrocampista rossonero si è poi soffermato sulla lotta per lo scudetto, a cui il Milan, vedendo le prestazioni recenti, potrebbe iscriversi insieme alle solite squadre note: "Con questo spirito e senza infortuni agli elementi chiave, può lottare fino alla fine. L’Inter però ha ripreso a camminare forte e a macinare gioco come nelle corde della squadra. I nerazzurri sono forti e anche il Napoli è migliorato grazie al mercato".