Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?

Lo ripeto da sempre: non sono molto incline alle “pause per l’Italia”. Fermare tutto per dare spazio agli impegni delle varie nazionali lo trovo anacronistico in un calcio che va a 100 km/h… Per fortuna, pare l’abbino capito e, presto, tutte le partite delle nazionali saranno “raccolte” in un determinato periodo. Tuttavia, per il momento, ecco un’altra “pausa per l’Italia”. Ci attendo le sfide con Estonia e Israele. Non due corazzate del calcio mondiale ma due partite da non sottovalutare. Meglio ricordare che gli estoni hanno resistito più di un tempo contro la banda di Gattuso e gli israeliani ci hanno messo tanta ma tanta paura…

Quindi, massima concentrazione, anche perché queste partite devono essere giocate al meglio in vista dei possibili play-off. “Dobbiamo prepararci mentalmente a quella possibilità”, ha spiegato il capodelegazione azzurro Buffon. In effetti, pare proprio che sia il nostro destino, a meno che Israele ci faccia il regalo del secolo facendo risultato a Oslo (gara in programma prima di Estoni-Italia). Ci credo poco ma sognare non costa nulla…

Allora, ecco la domanda delle domande: cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale? Non facile dare una risposta sensata.

Non siamo una corazzata ma neanche una squadra mediocre. Abbiamo buone individualità e qualche giocatore di caratura internazionale (Donnarumma, Barella e TonalI)… In panchina c’è uno che conosce il valore della maglia azzurra, con anche assistenti “di campo”. Cosa ci manca quindi? Un po’ di c..o, o fortuna, se preferite. Se davvero dovremo giocare i play-off, farò il tifo affinché, questa volta, la dea bendata si metta una mano sul cuore e ci faccia trovare avversarie “al nostro livello” o, meglio, che ben si adattano a noi. Considerato che la pressione sarà enorme, il mio augurio è che chi avremo di fronte avrà o la stessa pressione o poca qualità da offrire oppure entrambe le cose. Abbiamo bisogno di un aiuto per trovare la forza di staccare il pass per il Mondiale.

La solita possibilità di saltare un terzo Mondiale di fila mi fa accapponare la pelle e mi rende ipernervoso. Per fortuna, per adesso, i nostri problemi si chiamano Estonia e Israele… E, incredibile ma vero, sono due problemi che vanno risolti in fretta e in maniera convincente per non rischiare di complicarci ulteriormente la vita. Diciamo che mi aspetto di tutto dalla Nazionale, tanto per rispondere al quesito iniziale…