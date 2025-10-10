Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Philtjens dice addio al Belgio: "È stato un privilegio. Orgogliosa di cosa abbiamo costruito"

Philtjens dice addio al Belgio: "È stato un privilegio. Orgogliosa di cosa abbiamo costruito"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 11:49Calcio femminile
Tommaso Maschio

Dopo 17 anni, 128 presenze internazionali e 10 gol con la maglia del Belgio, la terzina Davina Philtjens, attualmente in forza al Sassuolo, ha dato l’addio alla sua nazionale: “Ho avuto l’onore di rappresentare il Belgio in tre campionato europeo ed ora è arrivato il momento di chiudere questo capitolo della mia carriera, il mio viaggio con le Red Flames (Fiamme Rosse, il soprannome della nazionale femminile)”.

“Questa decisione non è stata facile. Il calcio è stato la mia vita e giocare per il mio paese è stato uno dei più grandi privilegi che potessi mai immaginare. Ogni volta che indossavo la maglia della nazionale, sentivo l'orgoglio di una nazione, la forza della nostra squadra e il fuoco che ci guida tutte. Quella divisa non è mai stata solo un'uniforme, è stato simbolo di passione, unità e scopo. - scrive la calciatrice sui social in un lungo addio - Quando guardo indietro, vedo quanta strada abbiamo fatto non solo come individui, ma come squadra e come movimento. Le Red Flames sono cresciute da contendenti speranzose a una forza rispettata nel calcio internazionale. Abbiamo costruito qualcosa di potente: una cultura di ambizione e resilienza. Abbiamo ispirato le giovani ragazze di tutto il Belgio a sognare in grande, ad allenarsi di più e a credere che anche loro un giorno possano indossare questa maglia”.

Sono orgogliosa di aver fatto parte di quell'evoluzione. Orgogliosa di aver contribuito alle fondamenta di una squadra che ora è più alta, gioca più audace e osa più che mai. La crescita non è stata solo nei risultati, ma nella mentalità, nella visibilità e nell'identità. - conclude Philtjens - Abbiamo mostrato al mondo cosa significa essere una Fiamma: lottare con il cuore, rialzarsi insieme, e non perdere mai di vista chi siamo. Mentre mi allontano, lo faccio con profonda gratitudine e immenso orgoglio. So che il futuro di questa squadra è luminoso. Ho visto il talento, la fame e lo spirito nella prossima generazione. E io tiferò da bordo campo. Sempre una Fiamma nel cuore”.

Articoli correlati
UFFICIALE: Sassuolo Femminile, Philtjens rinnova: sarà ancora un perno difensivo... UFFICIALE: Sassuolo Femminile, Philtjens rinnova: sarà ancora un perno difensivo neroverde
Sassuolo F., Philtjens: "Con la Juve punto importante, siamo state organizzate" Sassuolo F., Philtjens: "Con la Juve punto importante, siamo state organizzate"
UFFICIALE: Sassuolo femminile, la belga Davina Philtjens ha rinnovato fino al 2023... UFFICIALE: Sassuolo femminile, la belga Davina Philtjens ha rinnovato fino al 2023
Altre notizie Calcio femminile
Philtjens dice addio al Belgio: "È stato un privilegio. Orgogliosa di cosa abbiamo... Philtjens dice addio al Belgio: "È stato un privilegio. Orgogliosa di cosa abbiamo costruito"
Juve alla caccia dei primi 3 punti e Fiorentina-Inter. Il programma della 2ª di Serie... Juve alla caccia dei primi 3 punti e Fiorentina-Inter. Il programma della 2ª di Serie A Women
Juve, Braghin: "Niente clausole ai contratti, con questo mercato impazzito non servono"... Juve, Braghin: "Niente clausole ai contratti, con questo mercato impazzito non servono"
Inter Women, Wullaert: "Orgogliosa della squadra. Ora testa alla Fiorentina" Inter Women, Wullaert: "Orgogliosa della squadra. Ora testa alla Fiorentina"
Italia U17, sono ventuno le convocate per la Coppa del Mondo in Marocco Italia U17, sono ventuno le convocate per la Coppa del Mondo in Marocco
Inter Femminile, Detruyer: "Dobbiamo continuare così. Migliorati nell'intesa" Inter Femminile, Detruyer: "Dobbiamo continuare così. Migliorati nell'intesa"
L'Inter fa la voce grossa in Europa. Tutti i risultati delle gare d'andata di Women's... L'Inter fa la voce grossa in Europa. Tutti i risultati delle gare d'andata di Women's Europa Cup
Si è conclusa la 1ª giornata di UWCL: sorride la Juventus, male la Roma in Spagna... Si è conclusa la 1ª giornata di UWCL: sorride la Juventus, male la Roma in Spagna
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto La vera outsider per lo Scudetto con un potenziale ancora tutto da esprimere. La Roma è prima ma non è (ancora) considerata al pari delle altre: Gasperini però ha ottenuto il massimo con il minimo sforzo e ha due assi nella manica per il titolo
Le più lette
1 La vera outsider per lo Scudetto con un potenziale ancora tutto da esprimere. La Roma è prima ma non è (ancora) considerata al pari delle altre: Gasperini però ha ottenuto il massimo con il minimo sforzo e ha due assi nella manica per il titolo
2 Milan, Maignan può partire a parametro zero: la Juventus tenta il grande colpo per luglio
3 Il Milan si è quasi liberato di Origi: mancano pochi dettagli legali per l'addio del belga
4 100 nomi in cerca di squadra, gli svincolati al 9 ottobre
5 Del Bosque: "Se chiedessimo a Zidane, direbbe che è stato meglio al Real che alla Juve"
Ora in radio
Rotocalcio 11:35Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:05Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Italia, la probabile formazione anti Estonia: Cambiaghi e Spinazzola sugli esterni
Immagine top news n.1 La favola di Ahanor nasce in un centro d'accoglienza: parla la donna che lo fece iniziare a giocare
Immagine top news n.2 Più di 1 miliardo di stipendi nella Serie A 2025/26: la classifica delle 20 squadre
Immagine top news n.3 Gasperini: "Roma è la piazza più stimolante. Sappiamo anche noi che il primato è casuale"
Immagine top news n.4 Ibrahimovic: "Sono sempre Dio. Il Dna del Milan è vincere, soprattutto in Europa"
Immagine top news n.5 Milan, Maignan può partire a parametro zero: la Juventus tenta il grande colpo per luglio
Immagine top news n.6 Platini racconta la Juventus: "La maglia più bella indossata. Regalai il Pallone d'Oro a Agnelli..."
Immagine top news n.7 Inter e Atletico Madrid in Libia. Amichevole nel Paese dei due governi
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Tutta la verità sul (non) caso Leao: le schermaglie con Allegri, le panchine, il futuro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Provaci ancora Sergio. Ecco l'Al Ittihad che troverà Conceicao
Immagine news podcast n.2 L'Atalanta ha già (in prestito) l'esterno del futuro. Garantisce Silvio Baldini
Immagine news podcast n.3 Perché la Fiorentina merita ancora fiducia nonostante la classifica da incubo
Immagine news podcast n.4 Christian Pulisic deve ancora rinnovare con il Milan: cosa vuol fare il club?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Di Donato: "Ascoli, Tomei valore aggiunto. Il derby con la Sambenedettese sarà uno spettacolo"
Immagine news Altre Notizie n.2 Spalletti, De Rossi, Mancini e Palladino: chi rientrerà prima in Serie A?
Immagine news Serie A n.3 Avvocato Spallone: "Il caso Osimhen al Napoli potrebbe riaprirsi, sarebbe simile alla Juventus"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Storico agente di Del Piero: "Barça e United lo volevano. Poi i catalani ripiegarono su Rivaldo"
Immagine news Serie A n.2 Stipendi Inter, la squadra più costosa d'Italia. E capitan Lautaro stacca tutti gli altri
Immagine news Serie A n.3 Genoa, Ekuban: "Con le prestazioni possiamo salvarci. Futuro? Do il massimo adesso"
Immagine news Serie A n.4 Italia, la probabile formazione anti Estonia: Cambiaghi e Spinazzola sugli esterni
Immagine news Serie A n.5 Italia U20 eliminata dagli USA al Mondiale, Nunziata: "Risultato bugiardo, complimenti ai ragazzi"
Immagine news Serie A n.6 Parma-Monza, le formazioni ufficiali: Cuesta cambia modulo e porta in panchina un 2010
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Modena, Pedro Mendes: "A Palermo per vincere. L'affetto dei tifosi ci dà fiducia"
Immagine news Serie B n.2 Lamanna: "A Monza vedo un bel progetto. Spezia e Bari possono risalire la china"
Immagine news Serie B n.3 Spezia, l'ex Rubini: "Mascardi è preparato e pronto. Merita un'opportunità e farà strada"
Immagine news Serie B n.4 Ferrero sulla Samp: "A Manfredi ho lasciato un club meraviglioso. Ed è andato in Serie C"
Immagine news Serie B n.5 Ciervo: "Cesena ideale per un calciatore. Voglio fare gol e assist per aiutare la causa"
Immagine news Serie B n.6 Abildgaard: "La Samp ha la mia stessa fame. Sono uno che si rompe la testa per il club"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Cosenza, Kouan lancia la sfida: "Ce la giochiamo con tutti, non ci poniamo limiti"
Immagine news Serie C n.2 Di Donato: "Ascoli, Tomei valore aggiunto. Il derby con la Sambenedettese sarà uno spettacolo"
Immagine news Serie C n.3 Vicenza, Stuckler non si nasconde: "Obiettivo? Voglio arrivare a venti gol"
Immagine news Serie C n.4 Rimini, oggi la decisione sul ricorso per la penalizzazione. Il club spera in uno sconto
Immagine news Serie C n.5 Serie C, in campo Foggia-Crotone: da derby della vergogna a quello della legalità
Immagine news Serie C n.6 Rauti: "A Vicenza spero di trovare la continuità. Questa piazza non è da Serie C"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Philtjens dice addio al Belgio: "È stato un privilegio. Orgogliosa di cosa abbiamo costruito"
Immagine news Calcio femminile n.2 Juve alla caccia dei primi 3 punti e Fiorentina-Inter. Il programma della 2ª di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Juve, Braghin: "Niente clausole ai contratti, con questo mercato impazzito non servono"
Immagine news Calcio femminile n.4 Inter Women, Wullaert: "Orgogliosa della squadra. Ora testa alla Fiorentina"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia U17, sono ventuno le convocate per la Coppa del Mondo in Marocco
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter Femminile, Detruyer: "Dobbiamo continuare così. Migliorati nell'intesa"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Matera fino alla Serie A: la storia di Luigi De Canio Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?