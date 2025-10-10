Philtjens dice addio al Belgio: "È stato un privilegio. Orgogliosa di cosa abbiamo costruito"

Dopo 17 anni, 128 presenze internazionali e 10 gol con la maglia del Belgio, la terzina Davina Philtjens, attualmente in forza al Sassuolo, ha dato l’addio alla sua nazionale: “Ho avuto l’onore di rappresentare il Belgio in tre campionato europeo ed ora è arrivato il momento di chiudere questo capitolo della mia carriera, il mio viaggio con le Red Flames (Fiamme Rosse, il soprannome della nazionale femminile)”.

“Questa decisione non è stata facile. Il calcio è stato la mia vita e giocare per il mio paese è stato uno dei più grandi privilegi che potessi mai immaginare. Ogni volta che indossavo la maglia della nazionale, sentivo l'orgoglio di una nazione, la forza della nostra squadra e il fuoco che ci guida tutte. Quella divisa non è mai stata solo un'uniforme, è stato simbolo di passione, unità e scopo. - scrive la calciatrice sui social in un lungo addio - Quando guardo indietro, vedo quanta strada abbiamo fatto non solo come individui, ma come squadra e come movimento. Le Red Flames sono cresciute da contendenti speranzose a una forza rispettata nel calcio internazionale. Abbiamo costruito qualcosa di potente: una cultura di ambizione e resilienza. Abbiamo ispirato le giovani ragazze di tutto il Belgio a sognare in grande, ad allenarsi di più e a credere che anche loro un giorno possano indossare questa maglia”.

“Sono orgogliosa di aver fatto parte di quell'evoluzione. Orgogliosa di aver contribuito alle fondamenta di una squadra che ora è più alta, gioca più audace e osa più che mai. La crescita non è stata solo nei risultati, ma nella mentalità, nella visibilità e nell'identità. - conclude Philtjens - Abbiamo mostrato al mondo cosa significa essere una Fiamma: lottare con il cuore, rialzarsi insieme, e non perdere mai di vista chi siamo. Mentre mi allontano, lo faccio con profonda gratitudine e immenso orgoglio. So che il futuro di questa squadra è luminoso. Ho visto il talento, la fame e lo spirito nella prossima generazione. E io tiferò da bordo campo. Sempre una Fiamma nel cuore”.