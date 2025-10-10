La vera outsider per lo Scudetto con un potenziale ancora tutto da esprimere. La Roma è prima ma non è (ancora) considerata al pari delle altre: Gasperini però ha ottenuto il massimo con il minimo sforzo e ha due assi nella manica per il titolo

Siamo soltanto alla sesta giornata di Serie A ma, come sempre, il tema relativo a chi sarà l'anti-Napoli in questa stagione è di stretta attualità. Dall'Inter, vice campione d'Italia in carica, al Milan di Massimiliano Allegri, partito molto forte e con una base solida già creata, a differenza della passata stagione, fino alla Juventus, che sta comunque faticando soprattutto in attacco. Ma c'è un altra squadra, che almeno per il momento sembra essere considerata un po' meno rispetto alle altre, ma che in realtà è quella che ha iniziato il campionato meglio di tutte le altre avversarie degli azzurri, ovvero la Roma di Gian Piero Gasperini. I giallorossi, infatti, si trovano al primo posto in classifica, alla pari con gli uomini di Antonio Conte, e se si va ad analizzare come sono arrivati i 15 punti su 18 a disposizione è facile arrivare alla conclusione che non è possibile, e non sarebbe neanche giusto, escludere la Roma da quella che sarà la corsa allo Scudetto.

Il massimo con il minimo sforzo.

Partiamo da una certezza: quella dei capitolini, dopo le prime sei giornate, è attualmente la miglior difesa della Serie A, con soltanto due gol subiti, uno dei quali è costato la sconfitta contro il Torino, unico ko stagionale in campionato, e alla voce delle reti segnate il numero è di 7, un'anomalia se si pensa a quello che è stato il percorso di Gasperini all'Atalanta, ma anche un valore che ci porta a trarre la conclusione che i giallorossi abbiano ottenuto il massimo con il minimo sforzo. La sensazione è che il lavoro dell'allenatore sia soltanto all'inizio e con il passare del tempo gli ingranaggi inizieranno ad andare sempre meglio, con il risultato che potrebbe essere quello di una Roma sempre più pericolosa per chiunque.

Due assi nella manica.

In tutto questo, mentre lo stesso Gasperini, almeno per il momento, si è concentrato soprattutto sulla prosecuzione del lavoro iniziato da Ranieri nella scorsa stagione, con la sua impronta che è però già molto visibile specie nell'approccio dei calciatore e nella "tattica" dell'uomo contro uomo, ci sono due assi nella manica che il tecnico dovrà tirare fuori al momento giusto. Il primo ha un nome e cognome ben preciso: Leon Bailey. L'esterno giamaicano, che si è infortunato poco dopo il suo arrivo nella Capitale e che ancora non ha fatto il suo esordio ufficiale, sarà il giocatore che potrà sbloccare del tutto la fase offensiva della Roma dando imprevedibilità e gol, mentre il secondo è quello relativo ai due centravanti. Ferguson e Dovbyk non sono ancora sbocciati con Gasp ma andando a guardare indietro è possibile notare che tutti, o quasi, gli attaccanti avuti a disposizione dall'allenatore giallorosso hanno sempre dato un apporto importantissimo. Arriverà anche il loro momento e da lì in poi la Roma troverà maggiore pericolosità in attacco, con la squadra che non potrà fare altro che trovare mille vantaggi. La squadra giallorossa è solo all'inizio del suo percorso e se tutto andrà come ci aspettiamo sarà una candidata sempre più credibile per lo Scudetto. Le avversarie sono avvisate.