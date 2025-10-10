Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
10 ottobre 1998, è la prima volta di Francesco Totti. Però è Del Piero a segnare due gol

© foto di Imago/Image Sport
Oggi alle 00:00Accadde Oggi...
Andrea Losapio

Il 10 ottobre del 1998, allo stadio Olimpico di Roma, scendono in campo Italia e Svizzera, sfida valevole per il secondo turno di qualificazione per gli Europei del 2000. In campo con la maglia azzurra c'è un esordiente: è la prima volta di Francesco Totti, non convocato per il Mondiale di Francia 1998 da Cesare Maldini nonostante i quattordici gol in campionato segnati con la Roma. Contrariamente all'ultimo Italia Svizzera all'Olimpico, ecco che la partita fila bene, indirizzata da una doppietta di Alessandro Del Piero. Ed è al posto del capitano bianconero che entra Totti, autore comunque di un paio di giocate di pregio.

Lo stesso Pupone poi ricorderà quanto accaduto nel suo libro, "Un capitano", libro rilasciato dal 2018 e scritto con l'aiuto di Paolo Condò. "Quando Zoff mi richiama dal riscaldamento perché è arrivato il momento di entrare, penso che quel momento sia una specie di laurea. Non sarei stato soltanto un buon calciatore, capace di giocare in Serie A nella squadra della sua città. Se in maglia azzurra fossi riuscito a conquistare i tifosi degli altri club, quelli che non condividevano la mia fede e dunque non mi volevano bene a prescindere, sarei diventato un campione".

Italia (4-4-2)
Buffon; Panucci, Cannavaro, Maldini, Torricelli; Fuser, Baggio, Albertini; Di Francesco (61′ Bachini), Inzaghi, Del Piero (70′ Totti).
Allenatore:: Zoff.

Svizzera (4-3-3):
Hilfiker; Vogel, Vega, Wolf (65′ Chassot), Henchoz; Rothenbuhler, WIcky (86′ Celestini), Sforza; Mueller, Sesa, Chapuisat.
Allenatore: Gress.

