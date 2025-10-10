Stipendi Serie A, la classifica degli allenatori: lo scudettato Conte davanti a tutti
Non solo i calciatori, il viaggio all'interno del mondo del monte ingaggi della Serie A nel quale vi sta accompagnando da qualche ora TMW c'è spazio anche per un'analisi relativa agli stipendi degli allenatori.
Il tecnico più pagato in Serie A è quello che ha portato la sua squadra a cucirsi lo Scudetto sul petto, Antonio Conte che è anche guida tecnica del Napoli campione in carica. Alle sue spalle la coppia di nuovi tecnici Allegri e Gasperini, di seguito la classifica al completo, bonus esclusi.
SERIE A 2025/2026, GLI STIPENDI DEGLI ALLENATORI
1. Antonio Conte (Napoli), 8 milioni di euro netti all'anno (al lordo 15 circa)
2. Massimiliano Allegri (Milan), 5 milioni netti (al lordo 10 ca)
2. Gian Piero Gasperini (Roma), 5 milioni netti (al lordo 10 ca)
4. Vincenzo Italiano (Bologna), 3 milioni netti (al lordo 6 ca)
4. Stefano Pioli (Fiorentina), 3 milioni netti (al lordo 6 ca)
4. Igor Tudor (Juventus), 3 milioni netti (al lordo 6 ca)
7. Cristian Chivu (Inter), 2.5 milioni netti (al lordo 5 ca)
7. Maurizio Sarri (Lazio), 2.5 milioni netti (al lordo 5 ca)
9. Ivan Juric (Atalanta), 2 milioni netti (al lordo 4 ca)
10. Patrick Vieira (Genoa), 1.4 milioni netti (al lordo 3 ca)
11. Marco Baroni (Torino), 1.2 milioni netti (al lordo 2.5 ca)
12. Fabio Pisacane (Cagliari), 1 milione netto (al lordo 2 ca)
12. Cesc Fabregas (Como), 1 milione netto (al lordo 2 ca)
12. Alberto Gilardino (Pisa), 1 milione netto (al lordo 2 ca)
15. Carlos Cuesta (Parma), 0.9 milioni netti (al lordo 2 ca)
16. Kosta Runjaic (Udinese), 0.8 milioni netti (al lordo 1.5 ca)
17. Paolo Zanetti (Hellas Verona), 0.6 milioni netti (al lordo 1.2 ca)
18. Davide Nicola (Cremonese), 0.5 milioni netti (al lordo 1 ca)
19. Eusebio Di Francesco (Lecce), 0.5 milioni netti (al lordo 1 ca)
20. Fabio Grosso (Sassuolo), 0.5 milioni netti (al lordo 1 ca)
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.