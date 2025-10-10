Da Desplanches a Stankovic e Klinsmann, Lamanna fa il punto sui portieri di Serie B

“L’anno scorso, vedendoli dal vivo con il Sudtirol, mi era piaciuto molto Fulignati e aveva giocato molto bene Pigliacelli che si sta ripetendo a Catanzaro. Quando ero a Monza in Serie C avevo giocato contro Confente, che mi era piaciuto molto ed ora ha fatto il salto”. Il portiere Eugenio Lamanna ai microfoni di Pianetaserieb.it parla anche dei colleghi che si stanno mettendo in luce in cadetteria partendo da quelli che conosce maggiormente.

“Thiam si può ripetere a Monza, mentre Ghidotti ha sempre fatto la sua parte quando ha giocato. In Serie B comunque non è mai facile per i portieri, perché ci sono molti più cambi di quanti ce ne siano in Serie A. - prosegue ancora il classe '89 - Sono sicuro che Desplanches troverà la continuità Pescara. A Palermo invece c’è Joronen che è una garanzia. Poi Gomis è stato fortunato, e c’è anche Bardi che nella parte finale l’anno scorso ha dato un contributo per la salvezza incredibile”.

“Sono curioso anche di vedere gli sviluppi di Stankovic e Klinsmann. - conclude Lamanna - In generale guardo sempre molto i portieri, perché mi incuriosisce il lato tecnico e vedere l’evoluzione che c’è nell’arco della stagione e da una stagione all’altra”.